https://sputniknews.lat/20220809/los-brics-tendran-un-rol-importante-en-el-proximo-orden-mundial-1129223168.html

"Los BRICS tendrán un rol importante en el próximo orden mundial"

"Los BRICS tendrán un rol importante en el próximo orden mundial"

MONTEVIDEO (Sputnik) — El grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) tendrá un rol "importante" en el orden mundial que vendrá tras el declive de la... 09.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-09T22:28+0000

2022-08-09T22:28+0000

2022-08-09T22:28+0000

internacional

brics

brasil

rusia

la india

china

📈 mercados y finanzas

sudáfrica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/10/1093510330_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9e973b64d1fb8c3709ac09dadcc2c04e.jpg

Consideró que este grupo tiene un "rol clave" en materia energética, comercial y tecnológica, aspectos que son "estratégicos" en los conflictos que están sucediendo tanto en Taiwán como en Ucrania.Declive de EEUUEl analista afirmó que la situación en Taiwán y en Ucrania sucede debido a que el "orden liberal internacional", que está vigente desde la Segunda Guerra Mundial y que mantuvo el liderazgo estadounidense, está siendo desafiado por Rusia y China."Sin embargo, en el Siglo XXI se están viendo grandes poderes que han emergido por sus características y dimensiones, se van creando tensiones para este orden liberal. Hay un declive de la hegemonía estadounidense y está ocurriendo con la emergencia de nuevos actores del sistema (…) Este orden global está en tensión permanente y en las últimas semanas ha existido una escalada que probablemente hace un año no se veía venir", agregó.La semana pasada, la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, llegó a Taipéi en el marco de su gira asiática, pese a fuertes advertencias por parte de Pekín y las exigencias de cancelar la visita.La congresista dijo que su país tiene que respaldar a Taiwán y que su visita a la isla debe ser vista como una firme señal en ese sentido.La Cancillería china condenó enérgicamente la visita, calificándola de una "importante provocación política", y aseguró que tomará "todas las medidas necesarias para proteger decididamente la soberanía estatal y la integridad territorial".Por otra parte, Rusia lanzó una operación militar en Ucrania el 24 de febrero tras haber recibido la petición oficial de las Repúblicas de Donbás para proteger a las personas que han sido sometidas a abusos y al genocidio del régimen de Kiev durante ocho años.El presidente ruso, Vladímir Putin, explicó que el objetivo es "desmilitarizar y desnazificar a Ucrania" y llevar a juicio a todos los responsables de los crímenes de guerra cometidos contra la población civil en Donetsk y Lugansk.Mundo de bloquesFrente al "declive inevitable" de EEUU, hay varias posturas sobre el nuevo orden mundial que emergerán, algunas piensan que China será una potencia hegemónica y otros piensan que se basará en un mundo de bloques y regiones, explicó el analista."[BRICS] no es un grupo homogéneo, hay contradicciones en la interna. Sin embargo, BRICS es un espacio que está buscando su expansión hacia otros países que son relevantes también. Están abriendo una discusión hacia un mundo de bloques o de regiones. Entonces, por ahí me parece que los BRICS pueden jugar un papel relevante además del apoyo político que existe entre los miembros para estos momentos que estamos viendo en el orden internacional", reflexionó.Además, destacó la "especial relevancia" que tiene el bloque en el tema energético, como es el caso de Rusia y Brasil, o el rol que tiene China en el aspecto tecnológico.El grupo BRICS es una asociación económico-comercial intergubernamental informal de cinco países en rápido desarrollo, donde se plantea el objetivo de desarrollar el diálogo y la cooperación multilateral.

https://sputniknews.lat/20220715/los-brics-en-expansion-arranca-la-batalla-con-la-otan-por-los-recursos-estrategicos-1128373070.html

https://sputniknews.lat/20220714/el-interes-de-las-potencias-emergentes-por-los-brics-augura-el-fin-de-la-hegemonia-de-eeuu-1128181638.html

brasil

la india

china

sudáfrica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brics, brasil, rusia, la india, china, 📈 mercados y finanzas, sudáfrica