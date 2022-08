https://sputniknews.lat/20220809/los-piratas-que-amenazan-a-pemex-la-mina-de-oro-del-gobierno-de-amlo-1129183924.html

Los piratas que amenazan a Pemex, la mina de oro del Gobierno de AMLO

La noche cae y los piratas están listos para atacar. Sin la necesidad de usar sus armas, cometerán uno más de los atracos millonarios que se han acumulado en... 09.08.2022, Sputnik Mundo

En sigilo, este grupo reducido de hombres somete a trabajadores del Estado que trabajan para una empresa que, tan sólo en el segundo trimestre del 2022, generó 131.378 millones de pesos (6.568 millones de dólares). Porque esta historia no pertenece a la historia colonial de México, sucede en el presente, es una realidad que viven los trabajadores de Petróleos Mexicanos, una de las dependencias mexicanas clave para la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador.El botín no es oro, pero vale como si lo fuera: el saldo del robo cometido el 8 de enero a 105 kilómetros de Isla de Carmen fueron radios de comunicación, herramientas y 25 equipos de respiración autónoma (ERAS), cuyo valor total se estima en más de 1.250.000 de pesos (62.500 dólares). Los ERAS se utilizan cuando hay una fuga de gas sulfhídrico o explosión.El atraco se comete de noche en una plataforma donde hay trabajadores completamente incomunicados, sin celular, por la naturaleza de su trabajo. Durante los 14 días que los petroleros se quedan en las plataformas dependen 100% del Estado para sobrevivir, incluso en situaciones de riesgo como los robos de piratas."Lo único que podemos hacer es escondernos", reconoce Carlos Joaquín tras relatar la facilidad con la que estos ladrones rompen el candado de acceso a las plataformas, una vez que logran subir por las escaleras, sin que los marinos, siempre presentes en las plataformas, lo impidan porque su misión es "salvaguardar la plataforma".Tan sólo en lo que va del 2022, medios locales y nacionales han registrado, a partir de testimonios de trabajadores, 12 robos en 19 plataformas como Akal-M, Akal-DB, Akal-T, Shil-A y Akal-TI. Tres de estos se cometieron en menos de 24 horas en Akal Charly, Akal Bravo Nova e Ichalkil Alfa, a finales de junio.Según Pemex, la pérdida por estos robos, tan sólo entre 2016 y 2022, asciende a más 700 millones de pesos (35 millones de dólares), según la solicitud de transparencia con folio 330023022000046 difundida por el medio local Tribuna Campeche.En la misma solicitud se establece que se han abierto un total de 242 carpetas de investigación ante la Fiscalía General de la República, lo que confirmaría las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado 3 de agosto, cuando afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga los robos.No obstante, y pese a que el robo de K-Sierra ocurrió en enero de 2022, testigos como el Carlos Joaquín no han sido llamados a declarar y ningún personal del Ministerio Público se ha acercado a la plataforma a investigar.Sputnik solicitó a Pemex un pronunciamiento e información sobre los robos cometidos en sus plataformas a lo largo de la actual administración, pero hasta el cierre de esta nota la paraestatal no ha dado respuesta.Pemex, la mina de oro que no alcanza al trabajadorPemex ha sido uno de las dependencias clave para la Administración de Andrés Manuel López Obrador. Desde su campaña, insistió en la necesidad de rescatar a la paraestatal en medio de una creciente tendencia mundial a las energías limpias. Su apuesta, contraria a la opinión de muchos expertos, era aspirar a una autosuficiencia energética que le permitiera a la empresa mexicana fundada por Lázaro Cárdenas ser productor y exportador de gasolinas y de este modo reducir las importaciones.Además de la reactivación de seis refinerías paradas en sexenios anteriores (Tula, Salamanca, Minatitlán, Madero, Cadereyta y Salina Cruz), también se apostó por la construcción de la nueva refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, estado donde se concentran actualmente 182 plataformas marinas y 55 instalaciones terrestres, y en el que también se han reportado ataques de piratas.De hecho, desde febrero la Secretaría de Marina solicitó un presupuesto de 6.453 millones de pesos (322,65 millones de dólares) para la construcción de un proyecto que permita garantizar la seguridad de Dos Bocas, dado que en la actualidad no existen recursos asignados para tales propósitos."Con todo ello nos estamos preparando para dejar de importar gasolina, diésel y turbosina, ser autosuficientes, crear empleos en el país y dedicar estos combustibles al mercado interno y al desarrollo nacional. Es un cambio profundo, un gran viraje, de vender el petróleo crudo a transformar la materia prima, producir los combustibles y venderlos en el mercado interno", destacó el mandatario durante la inauguración de la refinería Olmeca", el 1 de julio.Carlos Joaquín lleva 16 años trabajando en Pemex, 12 tan sólo en plataformas petroleras supervisando labores de exploración y producción en un área encargada del tratamiento de crudo mexicano. En su carrera ha pasado por tres administraciones federales y asegura que es la primera vez que se ordena suspender los patrullajes en mar que evitaban que hasta pescadores se acercaran a las plataformas, situación que comenzó apenas hace cuatro años.El problema, cada vez más común en Ciudad del Carmen, llegó al Senado de México donde se promovió un punto de acuerdo el pasado mes de julio para que la Secretaría de Marina presente un informe, sin que hasta el momento se haya algún tipo de respuesta.Autosuficiencia insuficienteEl plan de López Obrador de lograr la autosuficiencia energética cobró más relevancia cuando estalló el conflicto en Ucrania. La inflación y el incremento de precios de energéticos, derivado de las sanciones a Rusia, permitieron a México aprovechar los excedentes en los precios del crudo para pagar subsidios y evitar un aumento en los precios de gasolina, como el observado en EEUU.Según el más reciente reporte financiero de la empresa, las ventas de gasolina crecieron un 21% entre el segundo trimestre del 2022 y el mismo periodo del 2021, lo que, en conjunto con otros factores, se traduce en un rendimiento neto de 253.872 millones de pesos (12.693 millones de dólares) durante la primera mitad del 2022.Pero "todo el excedente no llega al trabajador" ni a labores de mantenimiento, denuncia Carlos Joaquín. La falta de mantenimiento se traduce en accidentes como la fuga de una línea submarina en la plataforma satélite KU-C, del complejo Ku Maloob Zaap, y que derivó en un "incendio marino", un "ojo de fuego" que llamó la atención mundial en julio de 2021.El descuido hacia los trabajadores también se manifiesta en la falta de renovación de contratos de servicios básicos para los petroleros en plataformas como lo es la alimentación, la cual, en ocasiones, ha llegado a reducirse de tres comidas al día a una por no renovar contratos con los proveedores. Lo mismo sucede con los contratos para adquirir equipo de protección básico como lo son botas de trabajo, las cuales deben estar avaladas por Pemex o de lo contrario la empresa del Estado se deslinda por accidentes.Para los trabajadores petroleros. la situación se torna compleja dado que están conscientes que Pemex y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) no atraviesan por una crisis, precisamente debido al contexto global en el que se desarrolla, y al mismo tiempo, son testigos de la poca administración que tiene la paraestatal que sigue bajo amenaza de piratas."Los que están manejando ahora no tienen idea de lo que está pasando. (Antes) sí había problemas, como todo, pero se llegaba a un acuerdo. Ahora con el tema de las botas el sindicato se ofreció a pagar las botas y la empresa dijo que no", afirma Carlos Joaquín.

