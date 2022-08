Cómo las comunicaciones salvaron la vida del 'Che' Guevara en el Congo

https://sputniknews.lat/20220810/como-las-comunicaciones-salvaron-la-vida-del-che-guevara-en-el-congo-1129230626.html

Ernesto 'Che' Guevara permaneció de abril a noviembre de 1965 en la República Democrática del Congo, con el propósito de unirse al grupo guerrillero de ese...

Desde su residencia en la barriada capitalina del Vedado, Escandón recordó aquellos días bajo el mando de Guevara. El ingeniero en Telecomunicaciones de la hoy Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE) mencionó a Sputnik que el Che otorgaba gran significación a las comunicaciones durante los conflictos bélicos, y también era un avezado en las cuestiones técnicas de la época.Escandón recordó cómo el médico guerrillero fundó el 24 de febrero de 1958 la emisora Radio Rebelde, orientada a las transmisiones de los combates en la cadena montañosa oriental Sierra Maestra, las acciones de la lucha clandestina y la denuncia a los crímenes de la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1958).El Che estimuló también la creación de la Agencia Latinoamericana Prensa Latina, junto con el líder Fidel Castro y su primer director, el periodista argentino Jorge Ricardo Masetti, pues consideraba que "los principios e ideas revolucionarias debían tener cauce en un medio consagrado a la verdad y en defensa de los excluidos".A su regreso de la Unión Soviética, egresado de un curso de reparación de equipos de comunicaciones, Escandón asumió como jefe de los almacenes del Ejército Central, fundado el 4 de abril de 1961 y radicado en Santa Clara, a 280 kilómetros de la capital.Durante aquel encuentro le preguntaron si estaba de acuerdo con pertenecer a una columna guerrillera. Escandón, de apenas 22 años, aceptó sin conocer a ciencia cierta cuál era su destino y le orientaron la preparación de unos equipos para el establecimiento de comunicaciones, desde una casa en la barriada de Miramar."Conocimos luego que el continente a dónde iríamos era África. Ya la mayoría de los integrantes de la columna comandada por el Che estaban en el lugar. Mi misión consistía en el acompañamiento de los aparatos y antenas que seguirían la ruta Moscú- El Cairo, en Egipto; de ahí a Dar es-Salam, en Tanzania, y por barco hacia [capital de República del Congo] Brazzaville", explicó.¿Qué pasó en el Congo?El líder anticolonialista Patrice Émery Lumumba (1925-1961) resultó electo como primer ministro de la República Democrática del Congo el 24 de junio de 1960, a la edad de 34 años y en los últimos días del gobierno colonial del rey Balduino de Bélgica (1930-1993).En su primer discurso, considerado como una humillación para la realeza y los funcionarios belgas y su propia sentencia de muerte, Lumumba denunció la violencia y degradación sufrida por los congoleses durante siglos de dominio colonial y aludió a la esclavitud impuesta por la fuerza.Su mandato transcurrió de junio a septiembre de 1960. Su asesinato meses después, el 17 de enero de 1961, aconteció en el contexto de la Guerra Fría (enfrentamiento político, económico, social e informativo), y fue impulsado por el anhelo belga de mantener el control y el miedo de EEUU de una posible alianza con la Unión Soviética.Tras su reconocido discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 11 de diciembre de 1964, el Che protagoniza una larga gira oficial por países África —Argelia, Mali, Congo, Guinea Conakry, Egipto, Ghana y Tanzania—, donde durante tres meses conversa con líderes progresistas, grupos de liberación y presidentes.En marzo de 1965, con una imagen diferente a la reconocida a nivel mundial y un pasaporte falso, el Che Guevara inaugura el internacionalismo cubano en esa región, asume el mando de más de 100 hombres, la gran mayoría negros, y con el propósito de unirse al grupo rebelede Simba, luego del asesinato de Lumumba.Campamento cubano en ÁfricaEncima de una loma congolesa, Guevara creó el campamento del grupo guerrillero cubano, con la idea de que ese país africano determinara la descolonización de los Estados restantes, si bien ya para ese año gran parte de la región respiraba aires de libertad.De acuerdo con el experto en transmisiones de onda corta, el Che tenía un interés particular por las noticias europeas, especialmente, las provenientes de Radio Francia Internacional y escuchaba además Radio Habana Cuba, para conocer las informaciones de la isla y el resto del mundo."Para una mayor recepción de aquella frecuencia le recomendé la adquisición de un radio portátil de onda corta marca Zenith Transoceanic, muy adelantado para aquella época. Él me decía el Técnico, si bien tuve como seudónimos Raúl y Tulio, y estaba todo el tiempo con el monitoreo de los resultados y el envío de mensajes", evocó.Dormían en una choza de guano, describió, en el suelo o en una hamaca. El cocinero era cubano y buena parte de los insumos procedían de Cuba, traídos hacia ese sitio por el lago Tanganica, ya que ese paraje remoto carecía de alimentos. "El único animal presente en las lomas congoleñas era el mono y también lo consumimos".El propio Che en su testimonio recogido en Pasajes de la guerra revolucionaria: Congo, refirió la falta de comida, los días de alimentarse con yuca sola, sin sal; la ausencia de medicamentos, ropa y zapatos y de aquella identidad, que soñó, entre los hombres experimentados y disciplinados de su ejército y los congoleses.Una vez, en medio de la compleja situación y previo a la retirada de la tropa por los ataques de los mercenarios belgas "sin ideología, solo motivados por el dinero", Guevara exclamó en voz alta: "Mira como Fidel dice que yo soy pesimista". Escandón percibió entonces la coordinación directa y el apoyo del líder de la Revolución.En los encuentros periódicos que protagonizan los miembros de la columna, siempre afirman que están vivos gracias a las comunicaciones; de lo contrario aquellos mercenarios occidentales a los que se enfrentaban, carentes de ideales o ética y militares profesionales "nos iban a matar y desaparecer, justo como le hicieron al Che en Bolivia, pues su objetivo era exterminar a los cubanos".En Pasajes de la guerra revolucionaria: Congo, considerado como el relato y análisis crítico de la primera misión internacionalista de Cuba, El Che Guevara escribió sobre el contacto con los hombres bajo su mando: "Creo haber sido lo suficientemente sacrificado como para que nadie me imputara nada en el aspecto personal y físico".Sobre esto último, Escandón evocó una historia en particular: el Che organizó una guardia y algunos de los soldados incumplieron con los horarios, entonces tomó como decisión que quien no llegara a la hora y al sitio acordado, no recibía almuerzo, ya en la etapa de una sola comida diaria.Escandón reconoció la capacidad del Che como organizador; la relevancia que le concedió a las comunicaciones, especialmente durante aquellos meses en el Congo; el dominio sobre las cuestiones asociadas a ese tema, la cultura general y otras iniciativas como el impulso de una escuela para la enseñanza del idioma local, el swahili.

