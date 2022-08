https://sputniknews.lat/20220810/jalife-rahme-zelenski-esta-en-su-agonia-politica-1129255882.html

Jalife-Rahme: Zelenski está en su agonía política

Medios occidentales de Estados Unidos, Chile y Alemania, junto a la organización Amnistía Internacional, han criticado al presidente de Ucrania, Volodímir... 10.08.2022, Sputnik Mundo

Espacios periodísticos como CBS, The New York Times y Die Welt, además del reportero de guerra chileno Gonzalo Lira, cuestionaron al líder ucraniano por su frivolidad en pleno conflicto con Rusia, añadió el internacionalista en su columna de La Jornada de este 10 de agosto.En tanto, subrayó que aunque Aministía Internacional ha sido muy críticada por ocultar atrocidades perpetradas por Estados Unidos durante sus guerras en el siglo XXI, ahora denuncia que el ejército ucraniano amenazó a civiles al colocar bases militares en zonas pobladas y en inmediaciones de hospitales y escuelas.Jalife-Rahme apuntó que el organismo defensor de derechos humanos acusó a las fuerzas armadas de Ucrania de violar la ley humanitaria internacional con esas acciones y convirtió a los objetivos civiles en objetivos militares.Con su postura, no hay que entender que Amnistía Internacional esté renegando de su pasado amnésico ante las violencias militares del Reino Unido y Estados Unidos, consideró el internacionalista, sino que la denuncia exhibe una fuerte presión contra Zelenski.El editorialista mexicano consideró que el mandatario ucraniano está en agonía política y calificó de inverosímil que Washington cometa los mismos errores que cometió durante sus incursiones militares en Afganistán, Irak y Siria, perpetradas todas en este siglo.Además, mencionó el documental de CBS Arming Ukraine (armando Ucrania, en español) que acusa que el 70% de las armas que el Departamento de Defensa estadounidense ha enviado al país europeo en conflicto con Rusia no alcanzan los frentes de batalla, debido a la corrupción del gobierno de Zelenski, el dispendio y los negocios del mercado negro.Jalife-Rahme también informó que el canal estadounidense de televisión se desdijo luego de la publicación del documental, lo que derivó en que el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmytró Kuleba, acusara al medio de desinformar.Ucrania es el país más corrupto de Europa, un hecho que no puede ocultar ni siquiera la prensa británica en espacios como The Guardian, pese a que son favorables a Zelenski, acusó el internacionalista.Subrayó que Zelenski tiene una casa en Tel Aviv, Israel, valuada en 8 millones de dólares, una villa en Miami, Florida, de 34 millones de dólares y figura en los Pandora Papers, además de cuentas bancarias en Belice, Chipre y las Islas Vírgenes Británicas.Además, el mandatario ucraniano posee un departamento en Londres de 7,5 millones de dólares, lo que problematiza a la prensa occidental luego de defenderlo al inicio del conflicto, consideró Jalife-Rahme.

