'Perú Batalla 2': un libro sobre el olvidado papel de la mujer en la Guerra del Pacífico

'Perú Batalla 2': un libro sobre el olvidado papel de la mujer en la Guerra del Pacífico

LIMA (Sputnik) — La Guerra del Pacífico (1879-1884), popularmente conocida en Perú como la Guerra con Chile, supone un episodio para la sociedad peruana que... 11.08.2022

De otro modo no se entendería el éxito que viene consiguiendo el libro Perú Batalla 2: Las historias de la guerra con Chile que no te contaron (Penguin Random House, 2022) del periodista y divulgador histórico Gastón Gaviola del Río, un lanzamiento que se encuentra entre los más vendidos en la última Feria Internacional del Libro de Lima, llevada a cabo entre julio y agosto."Me parece que en el Perú, como sociedad, tenemos un antes y un después con la Guerra del Pacífico. En Perú somos limeñocentristas y nuestras grandes avenidas y monumentos [en Lima] llevan el nombre de héroes de la guerra del Pacífico, no de la independencia [del Imperio Español]", dice Gaviola del Río en diálogo con la Agencia Sputnik, y a manera de ejemplificar la importancia mayor del conflicto con el país del sur.Perú Batalla 2 es la continuación de Perú Batalla, libro escrito por Gaviola del Río en 2021 y en el que se narran episodios bélicos en general de la historia peruana; sin embargo para esta nueva entrega el divulgador se abocó exclusivamente a la Guerra con Chile, de la cual Perú salió derrotado perdiendo los territorios actualmente chilenos de Arica y Tarapacá, algo que el cuerpo social parece no superar y voltear la página. ¿Por qué para Perú la guerra sigue presente hasta hoy?Herida abiertaDe los siete relatos que componen Perú Batalla 2, todos narrados con efectividad, correctamente documentados y en un estilo literario ciertamente cautivante, hay uno que resalta un aspecto casi desconocido del conflicto: el papel que tuvieron las mujeres peruanas durante la resistencia durante la invasión chilena.En aquel relato, Gaviola del Río descubre para el lector al personaje de Leonor Ordoñez, una mujer indígena nacida en el departamento andino de Junín, ubicado en la sierra central de Perú."La historia de Leonor Ordóñez es alucinante. Ella, a quien le mataron al marido en la Batalla de San Juan [en Lima], se reúne con otras mujeres andinas y, junto con un sacerdote, van a combatir contra los chilenos en la sierra. Leonor es la que levanta al pueblo en armas", cuenta el divulgador.Memoria femeninaPerú es un país fragmentado, comenta Gaviola del Río, donde el divorcio entre Lima y las provincias es un fenómeno pasado y presente. En ese sentido, explica, el papel de los hombres de los Andes ha sido relegado de los relatos históricos y, aún más, el de las mujeres andinas.Volviendo a Leonora Ordoñez, a quien el escritor resalta como un caso conocido de una mujer "de armas tomar", habiendo, con toda seguridad, muchas más; ella fue capturada por las tropas chilenas, ofreciéndosele ser parte del Ejército invasor, a lo que se negó por patriotismo, por lo que fue finalmente fusilada.La importancia de Ordoñez fue tal durante la guerra que, revela Gaviola del Río, es una de las dos únicas mujeres sepultadas en la Cripta de los Héroes, un mausoleo en el Cementerio Presbítero Maestro de Lima y que guarda los restos de más de 300 mandos militares de jerarquía caídos en batalla.Por otro lado, aunque apasionado por las historias de la guerra, el escritor se muestra totalmente contrario a los ánimos belicistas o de revancha que pueden despertar sus libros en algunos lectores poco cautos. "La guerra saca lo peor de las personas", dice dejando en claro que quien realmente conoce el horror de un conflicto, no puede estar de acuerdo con el dolor que causa ese exceso fatal.

