El escudo antimisiles de EEUU tensa las relaciones entre China y Corea del Sur

Pekín manifestó su inconformidad ante la presencia de una terminal de defensa de altitud aérea estadounidense instalada en territorio surcoreano, un radar que... 12.08.2022

Seúl anunció en 2016 el despliegue del sistema de defensa aérea, lo que generó en China una reducción de sus intercambios comerciales y culturales con Corea del Sur en represalia, en una relación hostil desde la década de 1950, cuando la Guerra de Corea dividió la península coreana en dos países.Así, como otra extensión de la Guerra Fría, Seúl quedó bajo protección militar y estratégica de Estados Unidos, mientras que Pyongyang ha sido históricamente respaldada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y China.El Gobierno surcoreano defendió que el sistema aéreo, propiedad de Estados Unidos y operado por su personal, es una herramienta de defensa ante el conflicto con Corea del Norte y que no puede estar sujeto a negociaciones, luego de que China reclamó no desarrollar más disposiciones como esa y limitar las existentes.El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, consideró el sistema de defensa aérea fundamental en las labores de protección del país frente a misiles norcoreanos, además de que ha echado atrás la promesa de la administración anterior de no desarrollar más sistemas similares.El mandatario, quien asumió el cargo en mayo, también ha echado atrás la promesa de no sumar al país en un triángulo militar junto a Estados Unidos y Japón frente a la actividad de misiles desplegadas desde Pyongyang.Estas decisiones vuelven a tensar las relaciones entre Corea del Sur y China luego de que el martes 9 de agosto se reunieran los titulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de ambas naciones asiáticas para discutir la reapertura de negociaciones de desarme nuclear con Corea del Norte, además de reactivar exportaciones culturales surcoreanas a China, como “K-pop”música y películas.Ambos países acordaron tomar en serio las preocupaciones de cada cual y buscar destrabar las relaciones bilaterales, informó la agencia Reuters.Sin embargo, la vocería china declaró que el despliegue de la herramienta militar antiaérea estadounidense en Corea del Sur socava los intereses de la estrategia de seguridad de China, en un contexto donde el gigante asiático ha escalado su inconformidad con Estados Unidos en torno al tema de la isla de Taiwán.

