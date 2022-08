https://sputniknews.lat/20220812/el-incendio-en-matanzas-desperto-otra-ola-de-solidaridad-en-cuba-1129311882.html

El incendio en Matanzas despertó otra ola de solidaridad en Cuba

El incendio en Matanzas despertó otra ola de solidaridad en Cuba

Cuando las autoridades de Cuba anunciaron este jueves 11 de agosto el control del mayor incendio industrial de la historia de la nación caribeña, la ciudad de... 12.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-12T01:05+0000

2022-08-12T01:05+0000

2022-08-12T01:05+0000

américa latina

cuba

matanzas

solidaridad

🎭 arte y cultura

ayuda humanitaria

incendio

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1129312707_0:11:1080:619_1920x0_80_0_0_10e4361ae143c99d2557186ef0c79914.jpg

En medio del paisaje sobrecogedor, Matanzas experimentó el ajetreo de los bomberos de distintas localidades. Los helicópteros, equipados con depósitos de 2.500 litros, volaron una y otra vez para lanzar agua de mar de la bahía matancera para combatir el fuego, junto con el buque de bandera mexicana Bourbon Artabaze, que llegó a la zona del siniestro.Diversas fueron las manifestaciones de solidaridad nacional, desde la entrega de donaciones con insumos sanitarios y alimentos y la participación de artistas en proyectos culturales desde los centros de evacuación, hasta acciones espontáneas como la de Lourdes Fránquiz, que ondeó la bandera cubana y escribió la palabra "Gracias" en la azotea de su casa.En declaraciones exclusivas a Sputnik, la académica de 64 años refirió que su agradecimiento fue para quienes intentaron salvar la vida de una ciudad entera, los rostros anónimos involucrados en la extinción de las llamas o en la cura de los lastimados y también al abrazo espiritual llegado desde disímiles confines del orbe."Nací, vivo y seguiré aquí, por eso salí a ondear la bandera, nuestro símbolo patrio y de unidad, para llamar su atención y manifestarle mi gratitud. Salí al patio en la búsqueda de varias piedras con las cuales escribir 'gracias' en la superficie del techo. Lo dibujé en varios lugares porque ellos no siempre pasaban en la misma dirección", aseguró.Fránquiz, quien estuvo dos años vinculada a la Cruz Roja de Matanzas, anhelaba que los pilotos pudieran ver la palabra desde la altura. "No sé si fueron los destellos del sol en los cristales del helicópteros, pero me pareció que hacían señales con luces y a partir de ahí sentí tranquilidad. Todo el día estuve en esa comunicación y sucedió sin proponérmelo".El incendio en MatanzasHasta la fecha, cuatro tanques de 50.000 litros de combustible cada uno, de los ocho que posee ese parque de depósitos en la occidental provincia, resultaron dañados por las llamas, mientras continúa la búsqueda de al menos 14 bomberos desaparecidos tras la explosión del segundo tanque, el sábado 6.De México y Venezuela arribaron a la isla alrededor de 20 vuelos y 127 especialistas en este tipo de desastres, quienes acompañan a las fuerzas cubanas en la extinción definitiva del fuego y la creación de diques que impidan su propagación, ante la posible variación del viento y la quema del combustible restante.Esas naciones latinoamericanas aportaron 45.000 litros de espuma retardante, ocho tanques de aire respirable con armadura, compresor, mangueras para el rack de aire autónomo y contenedores plásticos con accesorios para la contención del incendio que, de acuerdo a uno de los partes más recientes del Ministerio de Salud Pública, causó heridas a 130 personas.Este jueves 11 de agosto, los expertos confirmaron por satélite y radar la disminución en la emisión de gases en la zona aledaña a la base de supertanqueros; también la disminución de la contaminación ambiental, después de un monitoreo de la calidad del aire y del entorno, y el control del incendio en fase de liquidación.Si bien, aún no hay una evaluación preliminar de los daños, el área alberga la principal instalación de almacenamiento y trasvase de combustible de Cuba, cercana además a la termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las mayores del país, que opera con inestabilidad desde el lunes 8 de agosto.Arte como salvaciónFara Madrigal, actriz graduada en la Universidad de las Artes (ISA), locutora y directora, comunicó a Sputnik que luego de la convocatoria del Consejo de las Artes Escénicas en esa provincia, conocida como La Atenas de Cuba, algunos de sus asociados participaron en iniciativas culturales en los centros de evacuación."El propósito era llevar a esos espacios tranquilidad, optimismo y relajación, sobre todo, con actividades destinadas a los niños. El resto del elenco del proyecto infantil Barquito de Papel no pudo acudir, así que diseñé un guion, edité la música y preparé a las marionetas Maravilla y Pelusín del Monte, considerado como el títere nacional", añadió la artista.Para seducir al público asistente en la Escuela Vocacional de Arte Alfonso Pérez Isaac, Madrigal presentó la leyenda guaraní del zunzún o colibrí, la cual alude a la persistencia de la pequeña ave en la extinción de un incendio en el bosque y "la importancia de cada uno hacer la parte que nos corresponde".El poeta, narrador y promotor cultural José Manuel Espino, presidente provincial de la Unión de Escritores y Artistas (Uneac) en Matanzas, indicó a Sputnik la presencia en el centro de altos estudios de esa ciudad del artista visual Alexis Leiva Machado, conocido como Kcho, quien preparó una muestra con los dibujos de los niños evacuados.Bajo la premisa del arte como salvación, el pintor, escultor y grabador de la mayor de las Antillas, condecorado con la Distinción por la Cultura Nacional, estimuló la imaginación de los pequeños, cuyas obras reflejan barcos, banderas cubanas, campos, flores, mar, escuelas, helicópteros y bomberos vinculados a los tristes acontecimientos.También mencionó las donaciones de la Asociación Hermanos Saíz y la Uneac de Cienfuegos con agua, refresco, café y papel higiénico, y la intervención de brigadas de artistas, entrega de libros, promoción de la lectura y las actuaciones de las compañías Teatro de Las Estaciones y Teatro Papalote.Solidaridad de emprendedores cubanosEl negocio privado Juanky's Pan brindó apoyo a los familiares de las víctimas, a los bomberos en la primera línea de combate a las llamas y a los médicos "valientes de siempre", con el envío de 500 meriendas, reservados a los trabajadores en la zona del desastre y galenos en las instituciones de salud.Igualmente, desde el emprendimiento Pasiones llevaron refrigerios a los conductores de los camiones cisterna de agua. "Hicimos nuestra pequeña contribución a esos que también son héroes de Matanzas, estamos muy agradecidos y quisimos reconocer su labor de varios días, sin descanso", reflejaron en sus redes sociales.El Bar Tiempos también entregó alimentos y bebidas gratis a los trabajadores del acueducto y a los damnificados; mientras que el reconocido atleta Javier Sotomayor, apodado el Príncipe de las Alturas, entregó una donación procedente de su negocio Bar 2.45 y la pizzería La Tradicional apoyó a personal de la Cruz Roja.El actor Alejandro Cuervo, dueño de Charcutería Cuervo's, y el emprendedor de Jaruco, en la provincia de Mayabeque, Yankiel Marrero, designaron productos y artículos de sus establecimientos para las personas evacuadas en espacios como la Escuela Vocacional de Arte, entre ellos, cajas de panes, embutidos, latas de leche y botellas de refresco.Ayuda internacionalLa socióloga Irene León, secretaria de la Red en Defensa de la Humanidad Capítulo Ecuador, transmitió a Sputnik el abrazo solidario de ese grupo de pensamiento y acción, consagrado al apoyo de los procesos de cambios sociales, el antiimperialismo, la oposición a las guerras y las políticas neoliberales y el combate al hambre.Fue el momento idóneo para "la reciprocidad y la urgencia", consideró; de ahí que, desde el comienzo del incendio, Gobiernos, organizaciones y personalidades enviaran mensajes de apoyo, insumos sanitarios y ayuda monetaria y coordinaran campañas de recaudación de fondos y artículos de primera necesidad para los afectados.El Movimiento Argentino de Solidaridad, la Agrupación Argentina de Graduados y la Unión de Residentes Cubanos en ese país impulsaron una iniciativa para el envío a Matanzas de implementos médicos, necesarios en la atención de los lesionados, y desde Bélgica arribaron medicamentos.De igual manera, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) manifestó su voluntad de ayuda durante el proceso de recuperación ante el desastre y la Secretaría de Mexicanos en el Exterior entregó a la sede diplomática de la isla material quirúrgico.Milagros Rivera Pérez, presidenta del Comité de Solidaridad de Cuba en Puerto Rico y la Brigada Juan Rius Rivera, afirmó en un comunicado su participación en las acciones de recaudación de fondos y materiales, pues la mayor de las Antillas "ha sembrado amor y solidaridad para la humanidad, nos toca ahora reciprocar su eterno apoyo".

https://sputniknews.lat/20220811/extinguen-el-incendio-del-deposito-petrolero-en-el-municipio-cubano-de-matanzas-1129292846.html

https://sputniknews.lat/20220810/el-investigador-asegura-que-incendio-en-matanzas-resulta-excepcional-en-cuba-1129255242.html

https://sputniknews.lat/20220809/cubanos-donan-sangre-para-las-victimas-del-incendio-en-matanzas-1129215953.html

https://sputniknews.lat/20220810/equipos-de-medicina-legal-de-cuba-iniciaran-la-identificacion-de-victimas-de-incendio-1129250400.html

cuba

matanzas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Danay Galletti Hernández https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Danay Galletti Hernández https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Danay Galletti Hernández https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

cuba, matanzas, solidaridad, 🎭 arte y cultura, ayuda humanitaria, incendio, 📝 reportajes