Moscú pide a Kiev no obstaculizar a la misión del OIEA en la central de Zaporiyia

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia insta a Ucrania a no poner obstáculos a las misión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) durante su visita a la planta... 12.08.2022, Sputnik Mundo

La vocera indicó que "los intentos del emisario ucraniano de dictar los términos de la futura misión ante el OIEA, nos ponen en guardia"."Si en el extranjero y en las capitales europeas están realmente interesados en que la misión se lleve a cabo, ahora existe la oportunidad de demostrar su valía y poner a sus protegidos en su lugar", destacó.Asimismo, señaló, la posición del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, "sigue suscitando interrogantes", pues no se ha puesto en contacto con los líderes ucranianos al respecto, lo cual da a entender que "no puede o no quiere reconocer la realidad"."Una misión internacional del OIEA casi coordinada y preparada en todos los aspectos se suspendió a principios del verano debido a la obstrucción por parte del secretario general", recordó. Según Zajárova, "no hay certeza de que esto no vuelva a ocurrir", cuando Rusia vuelva a preparar el viaje del grupo encabezado por el jefe del OIEA, Rafael Grossi, a la central nuclear de Zaporiyia.Un poco más temprano, el presidente de la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso), Viacheslav Volodin, consideró que los bombardeos a la central de Zaporiyia pueden provocar una catástrofe nuclear, la responsabilidad por sus consecuencias recaerá sobre EEUU, el régimen de Kiev y los dirigentes de la Unión Europea, que no toman medidas para impedirla.La central nuclear de Zaporiyia, situada en la ciudad de Energodar y operada por la empresa ucraniana Energoatom, está controlada hoy por militares rusos, según Moscú, para evitar fugas de materiales nucleares y radiactivos.Las tropas ucranianas emprendieron varios intentos de atacar la central. Los bombardeos se hicieron más frecuentes desde el 5 de agosto. El día 11, el jefe del Centro Nacional de Gestión de la Defensa de Rusia, Mijaíl Mízintsev, declaró que la artillería ucraniana abrió fuego contra la central desde la localidad de Nikopol, dañando en parte la central térmica y los equipos del sistema de enfriamiento de los reactores nucleares.Mízintsev subrayó que "sólo gracias a la hábil, competente y eficaz actuación de las unidades de las FFAA de Rusia para cubrir la instalación de energía nuclear, no se dañó la infraestructura crítica de la central nuclear y no se interrumpió el funcionamiento de los reactores".

