https://sputniknews.lat/20220812/que-es-el-tpp-11-y-por-que-chile-aun-no-lo-firma-1129309865.html

¿Qué es el TPP-11 y por qué Chile aún no lo firma?

¿Qué es el TPP-11 y por qué Chile aún no lo firma?

Continúan las presiones desde el ámbito empresarial y la oposición al Gobierno de Boric para ratificar el Tratado Transpacífico (TPP-11), que divide las... 12.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-12T00:02+0000

2022-08-12T00:02+0000

2022-08-12T00:06+0000

américa latina

📈 mercados y finanzas

congreso nacional de chile

chile

tpp11

tratado de libre comercio (tlc)

gabriel boric

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1129309374_0:36:679:418_1920x0_80_0_0_1d7d1202f0e6c3c09405afbce153ee19.jpg

La oposición política al Gobierno del presidente Boric, tanto de derecha como de ciertos sectores de la ex-Concertación, junto al lobby empresarial, se movilizan en una campaña a favor de la ratificación del Estado de Chile al tratado comercial con la región Asia Pacífico de forma urgente, con especial énfasis en lograr el cometido antes del plebiscito de salida al proyecto constitucional chileno del próximo 4 de septiembre."Es incomprensible que Chile, uno de los promotores del TPP-11, no haya podido ratificarlo aún", dijo ofuscado el entonces presidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) a comienzos de octubre de 2019, en un encuentro con los principales empresarios del sector agrícola del país, sin conmensurar el estallido social en ciernes que echaría por la borda —hasta el día de hoy—, toda innovación legislativa respecto a la ratificación del tratado.¿Qué es el TPP-11?El Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, conocido por sus siglas en inglés CPTPP o también TPP-11, "es un tratado de integración económica plurilateral en la región de Asia Pacífico y entre sus objetivos se cuenta promover la integración económica, establecer marcos legales predecibles para el comercio, facilitar el comercio regional, promover el crecimiento sostenible, entre otros", destaca la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile.Además, el tratado lleva el número de países que lo suscribieron: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.En 2016, 12 países del mundo desarrollaron el Acuerdo Transpacífico para establecer un marco común de propiedad intelectual y eliminar barreras comerciales, junto con el establecimiento de múltiples estándares en materia empresarial y derecho ambiental, entre otros.Estados Unidos se retiró del pacto de manera sorpresiva en 2017, tras asumir la presidencia Donald Trump (2017-2021). En ese escenario, la entonces presidenta chilena Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) impulsó una campaña para que los 11 países restantes siguieran con la firma del acuerdo a pesar de la retirada de la potencia norteamericana.La gestión fue fructífera y en marzo de 2018, precisamente en una ceremonia realizada en Santiago de Chile, la mandataria puso su rúbrica junto a los representantes de las demás naciones y nació el TPP-11.La diligencia de Bachelet fue aplaudida por casi la totalidad de los sectores de la política nacional chilena. La ratificación del acuerdo tuvo un acelerado avance en la Cámara de Diputados con votos de la derecha y la centroizquierda, para luego pasar al Senado. Pero en octubre de 2019, Chile cambió. Las protestas del estallido social produjeron metamorfosis políticas, económicas y sociales profundas y uno de los procesos que entró en cuestionamiento fue precisamente este pacto, que quedó entrampado en la cámara alta hasta la fecha.Desde aquel entonces, Chile inició un nuevo camino político con la redacción de una nueva propuesta constitucional que supera la Constitución redactada en dictadura, que deberá ser aprobada o rechazada por parte de la ciudadanía en el plebiscito del próximo 4 de septiembre, y que a su vez contempla el respeto a todos los tratados internacionales ratificados por el país."Si se aprueba el TPP-11 en el período entre el plebiscito (y su 80% por el cambio) y la aprobación de la nueva Constitución, sería el peor insulto posible a la democracia, pues el 20%, se reiría del 80% que pidió cambio un constitucional. Ese es todo el apuro: si se firma antes, el TPP manda; si se firma después (ojalá que tampoco se haga entonces), al menos sería la nueva Constitución la que manda", afirmó el economista chileno José Gabriel Palma al medio chileno CIPER.Pérdida de soberaníaPalma destaca que, "lo que define este tratado es que lo comercial no es más que la vitrina, el envoltorio o carnada, para hacer que todo lo que viene disimulado adentro (obstáculos al cambio) sea vendible ―de hecho, hasta en número de páginas solo una parte pequeña del largo texto del tratado se refiere al comercio. Esto es especialmente relevante para Chile, país que ya tiene tratados comerciales con los otros 10 países del acuerdo (y también con Estados Unidos, en caso de que Biden retorne al TPP-11)".El TPP-11, internacionaliza los conflictos que involucren al Estado, fuera de las cortes jurisdiccionales chilenas.Lucía Sepúlveda, vocera de la asociación civil Chile Mejor Sin TLC, que lidera la resistencia contra la ratificación del TPP-11, sostuvo en conversación con Sputnik que muchas de las disposiciones del documento imponen obligaciones que agreden gravemente la soberanía nacional.Además, señaló que el acuerdo obliga a los países a crear leyes o modificar su ordenamiento jurídico para incrementar el comercio de mercancías y la inversión extranjera, arriesgando sanciones y juicios internacionales si se resiste."Este es uno de los aspectos más delicados porque los inversores no necesitarán pasar por los tribunales chilenos, sino que podrán ir directamente a instancias extranjeras", agregó.Después del plebiscitoEl subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales del Gobierno del presidente Boric, José Miguel Ahumada, confirmó ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados que el debate sobre la ratificación del TPP-11 se mantendrá luego del plebiscito constitucional del 4 de septiembre, "resaltando lo fundamental de tener permanentes mecanismos de resolución de controversias", amplía el portal de Radio Bío Bío.Ahumada recordó que Chile mantiene acuerdos comerciales bilaterales con todos los países firmantes del tratado, por lo que la firma del TPP-11 reportaría ganancias marginales.El subsecretario manifestó además la necesidad de ampliar el mercado de exportaciones de Chile, que en la actualidad, tiene un marco de "solo 6 países que explican el 80% de la recepción exportadora, y el 73% corresponde a 10 productos".Según Ahumada, sectores como el litio, hidrógeno verde, energías renovables no convencionales y electromovilidad, "serán relevantes para buscar el crecimiento sostenible en el largo plazo".Luego de recibir duras críticas por recibir en su despacho a la asociación civil Chile mejor sin TLC, Ahumada sostuvo que la reunión se agendó a través de las regulaciones de la Ley de Lobby, tal como lo hizo con la Cámara Chilena de Comercio o Google, y que continuará reuniéndose, "para escuchar todas las voces que tengan algo que decir respecto a la política comercial".

https://sputniknews.lat/20211028/tpp-11-el-polemico-acuerdo-se-entrampa-en-chile-y-complica-a-pinera-1117639268.html

https://sputniknews.lat/20190417/avances-ratificacion-tratado-tpp11-chile-1086775998.html

https://sputniknews.lat/20220716/las-sanciones-antirrusas-repercuten-en-la-inflacion-de-chile-y-boric-intenta-amortiguar-el-impacto-1128383208.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📈 mercados y finanzas, congreso nacional de chile, chile, tpp11, tratado de libre comercio (tlc), gabriel boric