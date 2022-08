https://sputniknews.lat/20220817/el-terrorismo-ambiental-incontrolable-continua-arrasando-en-argentina-1129497429.html

El "terrorismo ambiental incontrolable" continúa arrasando en Argentina

Grandes incendios forestales y sus efectos golpean a zonas del país sudamericano. El fenómeno de las quemas es una realidad en aumento en los últimos años. En otro orden, Bolivia busca incorporar tecnologías para industrializar sus riquezas. Estas y más noticias en 'En órbita'.

Los incendios continúan en los humedales del Delta del Paraná, que atraviesa las provincias argentinas de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.En lo que va del año, 100.000 hectáreas fueron afectadas, que se suman a las 300.000 arrasadas el año pasado y a las 400.000 durante 2020.El abogado especialista en Derecho Ambiental, Matías De Bueno, declaró a En órbita que desde ese año en adelante se registró un notable incremento de las quemas.De Bueno puntualizó que el territorio afectado por estas quemas "abarca aproximadamente 1,75 millones de hectáreas".Las dos principales hipótesis sobre los intereses económicos detrás del fuego, se vinculan a negocios agroganaderos e inmobiliarios, sostuvo el abogado."Hay una realidad concreta, un cambio en el uso del suelo, el cual se da desde el poder económico, pero en todo el país y no solo en los humedales. (...) Hay una situación de terrorismo ambiental incontrolable", opinó el entrevistado.En tanto, la infectóloga Andrea Uboldi, integrante de la sociedad Argentina de pediatría, dijo a Sputnik que el problema está afectando las vías respiratorias de la población de estas zonas.Los profesionales trabajan en recomendaciones de cuidados ante los efectos de las quemas, y la Universidad de Rosario realiza un monitoreo de la salud.Argentina cuenta con marco legal para atender esta problemática: desde la Constitución que garantiza el derecho a un ambiente sano hasta acuerdos internacionales.Sin embargo, quienes trabajan en el tema aseguran que la ley sobre Humedales, que está en el Congreso, es importante para reglamentar presupuestos y estudios de impacto ambiental, entre otros aspectos.El Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, dirigido por Matías De Bueno, busca crear una fuerza que trabaje sobre la prevención del fuego.Para ello presentó un proyecto a las gobernaciones provinciales y al Ministerio de Ambiente nacional.También piden que se instale el comité de emergencia ambiental que ordenó la Suprema Corte el viernes 12 y hasta ahora no se constituyó.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo de Sputnik con el Ministro de Minería de Bolivia, Ramiro Villavicencio, ante la posibilidad del país de incorporar tecnologías para industrializar sus riquezas.Por otra parte, nos referimos al anuncio de Turquía, de restablecer sus relaciones diplomáticas con Israel luego de años de distancia.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

