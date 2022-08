https://sputniknews.lat/20220817/ministro-de-mineria-de-bolivia-tenemos-el-desafio-de-encaminarnos-a-la-industrializacion-1129483173.html

Ministro de Minería de Bolivia: "Tenemos el desafío de encaminarnos a la industrialización"

En entrevista con Sputnik, el ministro de Minería de Bolivia, Ramiro Villavicencio, aseguró que Bolivia tiene el potencial para "satisfacer la demanda mundial"... 17.08.2022, Sputnik Mundo

Desde hace siglos Bolivia es un tradicional exportador de minerales industriales como cobre, estaño, plomo, zinc. Con la llegada del nuevo milenio, creció y no para de crecer en todo el mundo la explotación de minerales tecnológicos, como el litio, el platino, el tungsteno, el paladio y otros, muy utilizados en la elaboración de productos electrónicos, hasta autos y motos eléctricas.El Gobierno de Luis Arce vio la necesidad de tener un mayor control en la explotación y comercialización de estos nuevos metales, de permanente crecimiento en los mercados de todo el planeta. Por ello, semanas atrás creó el Viceministerio de Minerales Tecnológicos, dependiente del Ministerio de Minería.Ramiro Villavicencio es ministro de Minería desde el primer día de presidencia de Arce, en octubre de 2020. En diálogo con Sputnik, contó sobre la importancia del nuevo Viceministerio, que está a cargo de Juan José Carvajal Huanca.El 'escudo brasileño' o precámbrico es un área geológica que incluye al departamento boliviano de Santa Cruz. Está constituida por rocas ígneas y metamórficas del período precámbrico, más piedras sedimentarias del cámbrico.En el área boliviana, esta región abunda en metales como cobalto, manganeso, berilio, talio, platino, cobre y hierro.El impulso del litioDesde que llegó a la Presidencia, Arce impulsó fuertemente la industrialización del litio del salar de Uyuni, en el departamento de Potosí. Un anhelo de su Gobierno es concretar una fábrica de baterías de ion-litio en el país, abarcando toda la cadena de producción.Pero la producción de baterías no requiere solamente litio, también una buena porción de los llamados minerales tecnológicos.Villavicencio explicó que su ministerio ya tiene un mapa para estas áreas prospectivas, que están en el departamento de Santa Cruz, principalmente en el cerro Manomó. También hay otros sitios importantes en la zona de Malku Qhota, en Potosí, y en Urmiri, en el límite entre este departamento y el de Oruro.Para el ministro "estas áreas van a dar mucho qué hablar, en la medida en que incorporemos tecnologías de última generación en nuestro país para satisfacer la demanda mundial de estos metales"."Un gran avance"El presidente asignó la tarea de industrializar el litio al Ministerio de Hidrocarburos y Energías, que maneja la empresa estatal Yacimientos de Litios Boliviano (YLB). Aunque la explotación de este metal no está entre sus atribuciones, el ministro indicó que "hay un gran avance en la industrialización del litio y sus derivados, que tienen una gran demanda".Bolivia es el país con mayores reservas de litio, calculadas en 21 millones de toneladas, fundamentalmente en el salar de Uyuni.Villavicencio consideró que su Ministerio debe complementar este trabajo con la explotación y comercialización de minerales tecnológicos. El ministro se formó como ingeniero metalúrgico en la Universidad Técnica de Oruro (UTO). Siguió sus estudios con cursos de posgrado en Chile, México y Suecia. También posee una maestría en Administración de Empresas.Fiebre del oro en la AmazoníaLa minería se convirtió en uno de los sectores que más aporta a las arcas del Estado Plurinacional, fundamentalmente a partir del auge de la explotación de oro en la Amazonía.Para Villavicencio, es importante "aplicar políticas para que la exportación de oro tenga su valor agregado acá en nuestro país. Se está trabajando en ello".El ministro dijo que, además, se está trabajando con otros minerales y metales. "Estamos en los últimos detalles para invertir en una refinadora de zinc en Oruro y en Potosí. De esta manera queremos darle valor agregado a este tipo de concentrados", apuntó.En cuanto al hierro, Villavicencio destacó "un avance importante en la siderúrgica que construimos en el departamento de Santa Cruz (El Mutún)"."Con seguridad el año que viene vamos a tener buenos resultados. Como Ministerio de Minería tenemos el desafío de encaminarnos a la industrialización", sintetizó.

