"En Perú hay una oposición clasista y racista"

En el marco de la crisis política e institucional que vive Perú, el investigador Augusto Malpartida dialogó con GPS Internacional para analizar las... 17.08.2022, Sputnik Mundo

La presidenta del Poder Judicial de Perú, Elvia Barrios, rechazó los dichos del jefe de Estado, Pedro Castillo, quien días atrás dijo que la institución forma parte de una confabulación "golpista" que estaría ejerciendo una persecución política en su contra.Ello genera una inestabilidad política muy fuerte que impide la posibilidad de una discusión seria sobre un proyecto país", indicó el analista peruano.Luego de que Castillo ganara la presidencia, "se gesta una oposición de carácter bastante mafioso aun antes de que haga alguna acción de Gobierno, denunciando fraudes inexistentes", sostuvo. Asimismo, "el Fujimorismo y la ultra derecha han mantenido una actitud de no reconocimiento del Gobierno durante muchos meses", añadió. Ello se ha agravado con la propia gestión de Castillo, "que ha colocado una serie de funcionarios cuestionados", indicó. En este sentido, "hay una disconformidad de la gente", añadió.La oposición genera desconfianza en la opinión públicaPor su parte, "hay un ingrediente clasista por parte de la oligarquía, la cual no acepta que un maestro del mundo rural terminara dirigiendo el país", expresó. Este tipo de oposición es tan débil como la gestión de Gobierno, "ya que sus partidos están muy desprestigiados y no logran retener una mayoría necesaria en el Congreso para destituir al presidente", aseveró.En Sputnik y M24 también estuvimos en contacto con el investigador venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein, con quien dialogamos sobre las fricciones entre China y EEUU con motivo de las visitas oficiales norteamericanas a Taiwán.Visitas oficiales de EEUU a Taiwán agravan las relaciones con ChinaChina tomará medidas decididas para proteger su soberanía en respuesta a la segunda visita de una delegación de EEUU a Taiwán, declaró el portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin. En este marco, "hay una serie de acontecimientos que están ocurriendo a lo largo y ancho del planeta", indicó el analista venezolano.Por tanto, "esto que ha ocurrido en Taiwán no puede verse aislado de lo que está ocurriendo en Ucrania", expresó. Cuando la expansión de EEUU se manifiesta, la misma comienza a tener resistencias por parte de China y Rusia, añadió. Por su parte, "China y EEUU están en una fase de equilibrio forzado que se mueve en el umbral de un conflicto mayor, pero no creo que llegue a producirse salvo que ocurra un accidente", indicó. En este sentido, "en algún momento va a tener que primar la racionalidad", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, realizó un breve abordaje sobre las perspectivas de los modelos de desarrollo sostenible en América Latina.Estreno teatralEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con la actriz Patricia Fry, con quien dialogamos sobre la obra "Solo las chicas", la cual es dirigida por Doménico Caperchione y se estrenará el próximo 27 de agosto en el Teatro Circular de Montevideo.MalvinasEn M24 también nos contactamos con el director de cine Lucas Gallo, con quien dialogamos sobre su película "1982". En ella utiliza segmentos televisivos de época sobre la guerra de las Malvinas, a partir de lo cual evidencia la manipulación de la realidad por parte de los medios de comunicación durante la dictadura argentina.

