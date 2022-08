Hallazgo de gas en Colombia: "La política energética de Petro no cambia"

https://sputniknews.lat/20220817/hallazgo-de-gas-en-colombia-la-politica-energetica-de-petro-no-cambia-1129503715.html

El 29 de julio, el expresidente colombiano, Iván Duque (2018-2022), anunció el descubrimiento del pozo gasífero Uchuva 1 por parte de la empresa nacional de petróleo, Ecopetrol, a 76 kilómetros de las costas de Santa Marta (norte), a 830 metros de profundidad en el Caribe colombiano.Estimaciones prevén reservas significativas que serían del tamaño de lo que en su momento significó Cusiana (Casanare, Colombia), uno de los yacimientos petroleros más grandes descubiertos por prospecciones en el país hace 30 años.El anuncio, hecho a pocos días de la asunción de Gustavo Petro, buscó poner en tela de juicio la política energética del nuevo mandatario colombiano, centrada en la suspensión de nuevas prospecciones que utilicen la técnica del fracking, principalmente.En conversación con Sputnik, el ingeniero químico, exministro de Salud del Gobierno de César Gaviria (1990-1994) y actual presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, aclaró que, a pesar del alarmismo generado por la no proliferación de futuras prospecciones de combustibles fósiles, "se van a mantener todos los contratos de exploración que están vigentes y firmados"."Lo que ha dicho el presidente Petro es que a partir del fin de esos contratos, que algunos pueden demorarse 12 años, hacia adelante se decide que la transición haya operado y que dejen de explorar", explicó.El experto aclaró que no se trata de una suspensión de producción ni de exploración a partir de la política energética del nuevo Gobierno, sino de "una suspensión de nuevas contrataciones en adelante".Incluso, González Posso reconoció que "dentro del propio Gobierno hay matices y hay un debate nacional sobre el tema".Política energética de PetroGonzález Posso subrayó que el hallazgo del yacimiento Uchuva 1 "no cambia la política energética de Petro porque está dentro de la contratación vigente". Según explicó, "este bloque es una explotación que se haría en plataforma submarina y por lo tanto no se va a suspender"."Lo que ha planteado Gustavo Petro es mantener la política de descarbonización y sobre eso la transición, pero pues aquí para la transición hay temas tan importantes como la sustitución de energía fósil, como todo lo que una la preservación de fuentes de captura de gases de efecto invernadero, como la amazonía, los manglares, pantanos y demases", ahondó.Soberanía energética para ColombiaGonzález Posso enfatizó que, desde el punto de vista energético, Colombia tiene en la actualidad "una balanza positiva en exportaciones de petróleo y tiene reservas actuales con capacidad para seis años".El director de Indepaz advirtió que si bien "Colombia no tiene una situación crítica", sí debe "acelerar la instalación de energías renovables y al mismo tiempo ir sustituyendo fuentes de recursos de exportaciones y cubrir las expectativas de disminución de energía fósil".En ese marco se generaron suspicacias luego de que la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, afirmara en una entrevista con Blu Radio que "si se acabaran las reservas de gas, Colombia podría importar este combustible desde Venezuela".Según González Posso, "la estrategia inmediata es sustituir carbón por gas y más adelante, para 2030-2035, ver el resultado de las investigaciones de hidrógeno verde y azul, como una fórmula intermedia de transición. Ese es el horizonte de esa transición".Sin embargo, el especialista sostiene que, "la gran estrategia para la crisis climática en Colombia y la región, lo ha dicho el presidente Petro, tiene que ver con la política amazónica.En efecto, Colombia "genera menos del 0,2% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero", pero en lo relativo al cambio climático existen "alcances planetarios como lo ha planteado el presidente Petro", apuntó.Resulta necesario, según el ingeniero químico y economista colombiano, "un acuerdo latinoamericano y andinoamazónico en lo que tiene que ver con la preservación de la selva amazónica y en general con todo lo que tiene que ver con los recursos que implican captura de carbono", concluyó.

