Diputado del PSUV: los países que apuestan a sanciones contra Rusia deben cambiar su estrategia

CARACAS (Sputnik) — Los países que apostaron a las medidas implementadas por Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) contra... 18.08.2022

El 24 de febrero, Rusia inició una operación especial en Ucrania, tras el inicio de la maniobra varios países adoptaron medidas contra Moscú.Las sanciones impulsadas por Estados Unidos van desde la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales de su Banco Central.Según la base de datos Castellum.ai, tras el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, el 24 de febrero, se impusieron 9.117 restricciones económicas contra la nación euroasiática que ahora es el país más castigado por las sanciones, por delante de Irán, Siria y Corea del Norte.BúmeranA juicio del parlamentario, las medidas impuestas contra Rusia no causaron el efecto esperado porque países que ellos consideraban como aliados no han colocado petróleo en el mercado para sustituir el ruso."Por lo menos países que ellos consideraban sus aliados como Catar y Arabia Saudita no han colocado más crudo en el mercado para sustituir el petróleo ruso, el gas ruso y esto ha hecho que la energía tenga unos precios altísimos", detalló.Según la firma Rystad Energy, las tarifas de la electricidad baten nuevos récords en la Unión Europea con las importaciones limitadas de gas desde Rusia y Noruega.De acuerdo con la analítica, los precios de la energía eléctrica en Alemania, Francia e Italia superan los 500 euros el megavatio hora.El 17 de agosto la electricidad subió a 552 euros el megavatio en Alemania debido a la caída de la generación eólica y el alto costo de la producción de energía eléctrica con gas y carbón.En Gran Bretaña, la energía eléctrica llegó a costar 486 euros el megavatio, récord anual, los analistas lo atribuyen al desplome de la generación de las plantas eólicas. Según la asociación WindEurope, el miércoles las centrales eólicas aportaron solo 9,1% a la matriz energética, siendo la norma en estos meses entre 11 y 20%.

venezuela

