Hondureño Valle del Bitcóin expande geografía centroamericana de las criptomonedas

CIENFUEGOS, CUBA (Sputnik) — En las calles de la pequeña ciudad hondureña de Santa Lucía ya la gente puede pagar un helado en criptomonedas. 19.08.2022, Sputnik Mundo

américa latina

centroamérica

honduras

santa lucía

bitcóin

criptomonedas

💶 divisas

La sencilla acción de compraventa es posible desde el primer día de agosto cuando Honduras abrió un nuevo capítulo centroamericano en el empleo de las criptomonedas, iniciado a gran escala en 2021 por El Salvador.Santa Lucía adoptó esa forma de pago corriente, y de paso certificó el nacimiento de El Valle del Bitcóin.Unos 60 negocios de la municipalidad turística ubicada en el departamento Francisco de Morazán (centro) fueron capacitados para usar, invertir y ahorrar en monedas digitales, en un esfuerzo por atraer a más turistas.El proyecto consiste en el pago de bienes y servicios mediante la billetera Bitcóin y luego los empresarios depositan las ganancias en lempiras.De ese modo, la localidad montañosa, a 20 minutos de Tegicugalpa, siguió los pasos de Bitcóin Beach, en la playa salvadoreña de El Zonte, pionera en el uso de la criptodivisa en el Istmo, aún antes de que el llamado Pulgarcito de América la adoptara de forma oficial.Luego lo hicieron también la costarricense Puntarenas (Bitcóin Jungle) y la guatemalteca Panajachel (Bitcóin Lake). Hasta el momento son los ejemplos más descollantes, aunque no los únicos.Bitcóin ValleyLos cuatro puntales de Bitcóin Valley son Coincaex, el consorcio guatemalteco especializado en intercambio de ese tipo de dinero, es el encargado del soporte tecnológico del proyecto (Blockchain); la Universidad Tecnológica de Honduras, cuya tarea es la evaluación del proceso de educación inherente; más Blockchain Honduras y Decentral Academy, ambas con funciones educativas.Al presentar la ciudad catracha del Bitcóin Coincaex, empresa líder en comercio de criptomonedas a nivel de Centroamérica y con cinco años de experiencia en la industria, explicó el funcionamiento de las compras en la criptomoneda.El importe de la adquisición en lempiras se le cobra a la wallet de Bitcóin del cliente y a continuación el Exchange realiza la transacción a la moneda oficial hondureña.Los dueños de los negocios no recibirán Bitcóin, sino lempiras, precisó.Ante el surgimiento de Bitcóin Valley el Banco Central de Honduras (BCH) fijó su posición al aclarar que las criptomonedas no son de uso legal en el país."El único emisor de monedas y billetes de curso legal en el territorio nacional y el responsable de propiciar el buen funcionamiento del sistema de pagos es el BCH", expuso el organismo oficial mediante un comunicado.Su interés se centra en emitir su propio dinero digital o CBDC.Además, advirtió del carácter volátil de la moderna forma de pago.BitcoinizaciónLa bitcoinización estaba prevista para 2030, pero ya Centroamérica se posiciona como un referente de los diversos modelos bajo los cuales se está extendiendo el uso de la criptomoneda y los motivos que la impulsan, indicó en julio un artículo del sitio especializado Criptonoticias.Al respecto señaló dos elementos claves en el proceso en marcha: el Bitcóin se está introduciendo en la región por iniciativa gubernamental o como movimiento social; y los países con menos uso de la criptomoneda muestran qué es lo que limita su aceptación por el momento.La publicación pronosticó que la novedosa fórmula monetaria que alcanzará la etapa de "mayoría temprana" (50 por ciento de popularidad mundial) más rápido que otras tecnologías disruptivas como el Internet, los teléfonos inteligentes, las redes sociales y los vehículos eléctricos.Para ello se remite a un informe publicado por el estudio de investigación Blockware Intelligence, el cual analiza y compara las curvas históricas del uso masivo de diversas tecnologías con el crecimiento exponencial que está alcanzando Bitcóin.Panorama centroamericanoEn El Salvador, el país hispanohablante más pequeño de la región, a pesar de que el 70 por ciento de la población está desbancarizada, aprobó en septiembre de 2021 la Ley del Bitcóin para convertirse en el primero en dar curso legal a la primera de las criptomonedas.Al no contar con moneda propia desde principios de siglo, cuando adoptó el dólar estadounidense, el país está a merced de los vaivenes de las políticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, traducidas en préstamos, endeudamiento y desequilibrio económico.A lo cual se suma la posición del presidente, Nayib Bukele, cuando habla de la necesidad de marcar distancia con la política monetaria de Estados Unidos.En esas circunstancias el mandatario no dudó en impulsar un cambio hacia un sistema monetario más inclusivo, basado en un activo libre de deuda que desafía la dinámica de poder global.En Guatemala y Costa Rica lo que se observa es un silencioso auge de un movimiento social en materia de criptomonedas.En ambas naciones comienza a respirarse un clima favorable para el crecimiento y la adopción del criptoactivo, tal como lo demuestra el auge de las ciudadelas basadas en Bitcóin o las economías circulares centradas en ella.Mientras tanto, en Honduras y Nicaragua se puede apreciar la limitación del poder del Bitcóin."Aunque la criptomoneda no está prohibida en esos territorios, la falta de regulación podría estar limitando a la población a que acepte o use a Bitcóin con entusiasmo, dado a que la mayoría rechaza la incertidumbre que resulta de la ausencia de reglas y normas institucionales", consideró Criptonoticias.A continuación señaló que el Bitcóin sigue siendo un concepto extraño para muchos nicaragüenses y hondureños, pero poner a la criptomoneda en las manos de esas poblaciones sería un paso importante de la región, necesitada de escapar de la hegemonía del dólar.

Gonzalo Becerra

