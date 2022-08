https://sputniknews.lat/20220822/serbia-afirma-ser-el-unico-pais-europeo-que-no-cayo-en-la-histeria-antirrusa-1129638711.html

Serbia asegura ser el único país europeo que no cayó en la histeria antirrusa

BELGRADO (Sputnik) — Serbia es el único en Europa que no introdujo sanciones contra Rusia y no cayó en la histeria antirrusa, afirmó el ministro del Interior... 22.08.2022, Sputnik Mundo

El ministro serbio agradeció a Rusia su "apoyo constante a la soberanía y la integridad territorial de Serbia" y el no reconocimiento de Kosovo.Además, expresó su pesar por que la planificada visita de Lavrov a Belgrado, en junio pasado, no llegó a realizarse por el cierre del espacio aéreo de los países vecinos de Serbia a su avión, al calificarlo de violación del derecho internacional.Las partes coincidieron en que Moscú y Belgrado mantienen buenas relaciones y siguen desarrollando la cooperación bilateral, a pesar de los desafíos actuales.Pese a estar en el camino hacia la Unión Europea, Serbia se negó reiteradamente a sumarse a las sanciones antirrusas del bloque. Belgrado aseguró, asimismo, mantener neutralidad respecto a la crisis ucraniana.Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó en Ucrania el pasado 24 de febrero y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible. La situación en Kosovo debe resolverse considerando los intereses de BelgradoEl agravamiento de la situación en Kosovo debe arreglarse partiendo de los intereses legítimos de Belgrado, declaró Lavrov.El pasado 31 de julio, en el norte de Kosovo, aumentaron drásticamente las tensiones, después de que las autoridades de la provincia separatista anunciaran la prohibición de los documentos de identidad y las matrículas serbias a partir del 1 de agosto.Sin embargo, el 1 de agosto, las autoridades kosovares dieron marcha atrás tras sostener reuniones con los representantes de Estados Unidos y la Unión Europea, y pospusieron la medida restrictiva hasta el 1 de septiembre.Kosovo, poblado mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 una independencia unilateral, siendo reconocido por Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, pero no por Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán y otras naciones.Serbia, que busca acercarse a la Unión Europea, entabló en 2011 negociaciones para normalizar las relaciones con Kosovo con la mediación de Bruselas.

