https://sputniknews.lat/20220823/colombia-y-una-necesaria-pero-compleja-reforma-de-la-salud-1129677257.html

Colombia y una necesaria pero compleja reforma de la salud

Colombia y una necesaria pero compleja reforma de la salud

BOGOTÁ (Sputnik) — Una de las promesas de campaña del ahora presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue repensar el sistema de salud para garantizar servicios... 23.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-23T20:45+0000

2022-08-23T20:45+0000

2022-08-23T20:45+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109023/13/1090231315_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_cb7063cf033df2fc32ddeb6d018b5d44.jpg

Pero esta misión no será fácil.Petro también propuso la creación de un Consejo Nacional de Salud en el que participarán la academia, los gremios, las sociedades científicas, el talento humano, los pacientes y las comunidades minoritarias para "recuperar la autoridad sanitaria y la gobernabilidad del sistema", y que estaría encabezado por el Ministerio de Salud.Por último, uno de los ejes centrales de la reforma, que será presentada formalmente el año próximo, es crear una red de prestadores conformada por médicos interdisciplinarios, que cubrirán todo el territorio nacional y se enfocaría sobre todo en el campo.Al asumir la presidencia, uno de los primeros pasos de Petro en este camino fue nombrar a la médico psiquiatra Carolina Corcho como ministra de Salud, quien ha sido fuerte crítica del actual sistema y aboga por un cambio profundo.En una de las primeras entrevistas como jefe de la cartera, Corcho dijo al diario español El País que uno de los principales objetivos será reformular las denominadas Entidades Prestadoras de Salud (EPS), pues la mayoría están en problemas económicos y no existe un control sobre los recursos que reciben.Abc del sistemaEl complejo sistema de salud colombiano está compuesto por un amplio sector de seguridad social y un decreciente sector exclusivamente privado.Dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud existe el régimen contributivo y el régimen subsidiado. El primero afilia a los trabajadores asalariados y pensionados y a los trabajadores independientes con ingresos iguales o superiores a un salario mínimo, mientras que en el segundo está la población de menos recursos.Todos los colombianos deben estar afiliados al sistema, lo que se hace a través de las EPS. Estas se encargan de entregar los fondos reunidos de las cotizaciones al Administrador de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.La atención médica en sí es brindada por las denominadas instituciones prestadoras de servicios (IPS), que pueden estar o no integradas a las EPS, pero que en todo caso son contratadas por éstas y que en muchos casos no prestan el servicio de manera adecuada ya que nunca reciben los recursos.En 2021, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas realizó el primer Estudio de percepción de prácticas indebidas de las entidades promotoras de salud en su relacionamiento con las IPS, en el que detectó numerosas falencias en pagos, tarifas y facturaciones.El sistema cubre a 95% de la población, esto es, unos 48 millones de habitantes.Los problemasSon frecuentes las críticas de los usuarios a este complejo sistema porque la atención tarda en darse, por el exceso de burocracia y tiempo para poder recibir tratamientos o medicinas y porque muchas EPS terminan quebrando por la corrupción interna.Las poblaciones rurales se ven particularmente afectadas porque las EPS se concentran en las grandes ciudades y áreas más pobladas.El centro de pensamiento Así Vamos en Salud advierte que los servicios médicos en el ámbito rural se ven perjudicados en especial por la falta de agua y saneamiento básico, y señala que la salud nutricional, la salud sexual y reproductiva y la salud mental son las áreas que presentan más falencias.Repensar la saludAún no se conoce el texto de la inminente reforma, pero Enrique Peñaloza, investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana y experto en salud pública, consideró casi un hecho que las EPS serán eliminadas.La reforma, según Peñaloza, también incluir medidas para mejorar la atención médica en el campo. "Otro de los grandes elementos que están planteando es que es necesario llevar la salud a los contextos rurales", afirmó.Pero estos cambios podrían ser más complicados de lo que parece, pues el sistema público no tendría la capacidad para atender la demanda de usuarios.Para Peñaloza, la eliminación de la EPS debería hacerse de forma gradual, y mientras tanto se debe asegurar que "cumplan las funciones" para las que fueron creadas.

https://sputniknews.lat/20220823/colombia-anuncia-la-llegada-de-5600-vacunas-contra-la-viruela-del-mono-1129671463.html

https://sputniknews.lat/20220708/el-almidon-de-yuca-una-oportunidad-mas-saludable-y-economica-para-colombia-1128002908.html

https://sputniknews.lat/20220705/el-presidente-electo-de-colombia-anuncia-a-las-ministras-de-salud-ambiente-y-agricultura-1127800618.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Édgar Pedraza

Édgar Pedraza

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Édgar Pedraza

💬 opinión y análisis, colombia