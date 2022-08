Occidente hizo un "mal cálculo" al imponer sanciones a Rusia

https://sputniknews.lat/20220825/occidente-hizo-un-mal-calculo-al-imponer-sanciones-a-rusia-1129743668.html

CARACAS (Sputnik) — Occidente realizó un mal cálculo al imponer sanciones contra Rusia, y muestra de eso es que lejos de afectar su economía esta se fortaleció... 25.08.2022, Sputnik Mundo

"Ellos no calcularon bien y Rusia está resistiendo, el rublo se ha fortalecido, Rusia está en un proceso de tranquilidad, Rusia está haciendo negocios (…) Es un mal cálculo que hizo Occidente, Washington principalmente, al ponerle estas sanciones a Rusia", expresó Cornejo.Rusia lanzó una operación militar en Ucrania el 24 de febrero para "proteger a las personas que han sido sometidas a abusos, al genocidio del régimen de Kiev durante ocho años". Según el presidente Vladímir Putin, su objetivo es "desmilitarizar y desnazificar a Ucrania" y llevar a juicio a todos los criminales de guerra responsables de "sangrientos crímenes contra la población civil" en Donbás.Tras el inicio de esta operación militar varios países adoptaron sanciones contra Moscú, que van desde la desconexión parcial de Rusia del sistema Swift, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales de su Banco Central.Swift (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.Cornejo, también columnista del semanario Cuatro F, indicó que la arrogancia de EEUU y Europa los llevó a desestimar la poderosa economía rusa.Las medidas contra Moscú ocasionaron el alza a nivel mundial de los precios del petróleo, del gas y de los fertilizantes y tienen un impacto negativo en las propias economías de Estados Unidos y los países de la Unión Europea.AlianzasCornejo opinó que las medidas de EEUU y Europa permitieron a Moscú consolidar alianzas con otras naciones.En ese sentido, manifestó que el fin de la hegemonía de EEUU es un hecho indetenible."El mundo unipolar se acabó, y ellos no se han dado cuenta o no se quieren dar cuenta (…) el desplazamiento de la hegemonía norteamericana es indetenible", subrayó.De igual manera, el experto manifestó que los ciudadanos son los principales afectados por las sanciones contra la nación euroasiática."Cometieron una especie de suicidio económico y lo está pagando la gente, y hay quienes hablan de que la gente en Europa está cansada de ser el tonto útil de EEUU (…) Los niveles de inflación son récord, la pobreza se está incrementando en todos esos países donde ya le llega el invierno y tienen precios de gas récord nunca visto, claro que es un bumerán", indicó.NazismoCornejo, integrante del equipo de investigación de la gerencia de programas del canal estatal Venezolana de Televisión, manifestó que Rusia busca la desnazificación de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania, por su parte, rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el presidente Vladímir Putin.Fallo de EEUU contra Venezuela sobre ConocoPhillipsLa decisión que emitió un juez de una corte de Washington, mediante la cual ordenó a Venezuela pagar alrededor de 8,7 millones de dólares a ConocoPhillips, es una sentencia política de EEUU para afectar la economía de este país sudamericano, dijo Eduardo Cornejo.La decisión, que emitió el juez de distrito estadounidense Carl Nichols, obedece supuestamente a una compensación por expropiación de proyectos de ConocoPhillips en esta nación caribeña.Por su parte, el Gobierno de Nicolás Maduro consideró que la decisión viola el derecho a la defensa de su país.Además, aseguró que EEUU emitió la sentencia en complicidad con el opositor Juan Guaidó, a quien acusó de pretender entregar los recursos de Venezuela en el exterior."Se pretende consumar un paso de la intrincada trama de corrupción que facilite la entrega de los activos venezolanos a potencias extranjeras, mediante fraudes procesales donde se le impide a los representantes legítimos de Venezuela la defensa integral y efectiva de los intereses patrimoniales de la República Bolivariana de Venezuela y de PDVSA, mediante la imposición de medidas coercitivas unilaterales", indicó el Gobierno en un comunicado.DiscrepanciasCornejo, también columnista del semanario Cuatro F, manifestó que entre las petroleras existen discrepancias, por lo que no descartó que esta decisión de la corte pueda estar relacionada también con conflictos entre estas empresas.El Gobierno de Biden autorizó a las empresas Chevron, de EEUU; Eni, de Italia; y Repsol, de España, a realizar operaciones en Venezuela.Esto, como parte de la flexibilización de las sanciones contra la nación caribeña, tras los dos encuentros que sostuvo Maduro con una delegación de EEUU en mayo y junio en Caracas.Ambos países acordaron trabajar en una agenda de interés común.En este sentido, el experto opinó que desde EEUU podrían estar intentando afectar las negociaciones con Venezuela en materia petrolera.Entretanto, el Gobierno aseguró que tomará las acciones legales correspondientes, a fin de "preservar el patrimonio de la república".En 2019, la ConocoPhillips pidió a una corte federal de EEUU recibir activos de la filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en su país, como forma de pago tras la expropiación de dos de sus proyectos de producción petrolera.En marzo de ese año, un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) emitió el laudo a través del que ordenaba al Gobierno venezolano pagar a la transnacional la cantidad de 8,7 millones de dólares, más intereses, en compensación por la expropiación de las inversiones de la compañía en el país sudamericano efectuadas en 2007.La administración de Maduro consideró que la reciente decisión pretende justificar el "expolio y el fraude" contra la nación caribeña.

