"La operación especial militar en Ucrania se lleva a cabo para evitar una tercera guerra mundial"

Estados Unidos, la OTAN y Occidente están alimentando el conflicto en Ucrania de todas las maneras posibles y están librando una "guerra proxy" contra Rusia... 26.08.2022, Sputnik Mundo

"Como es habitual decir usando el lenguaje inglés, Estados Unidos de América, el mundo occidental, la OTAN, por desgracia, en parte también Francia, están llevando a cabo una llamada "guerra proxy" contra la Federación de Rusia en el sentido de que no están contribuyendo a poner fin al conflicto sino que, por el contrario, lo están fomentando al suministrar armas ofensivas que van desde las armas pequeñas hasta los lanzamisiles múltiples, como los tristemente célebres HIMARS", señaló."En cuanto a estos HIMARS, ciertamente todavía no suponen una amenaza tan significativa", dijo Medvédev. Sin embargo, continuó, estos lanzamisiles y algunos otros pueden disparar a diferentes distancias dependiendo de la categoría de los misiles. "Así que cuando este tipo de misil vuela 70 km, es una cosa, y cuando vuela 300-400 km, es otra, es una amenaza directa al territorio de la Federación de Rusia", subrayó el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso.Uso de las armas nuclearesDurante la entrevista, Medvédev también respondió a una pregunta sobre el posible uso de armas nucleares por parte de Rusia. "Rusia aún no ha observado ninguna acción que constituya un motivo para su uso de armas nucleares". Medvédev recordó que la lista de los cuatro motivos que justifican el uso de este tipo de armas por parte de Rusia figura en un documento público: la base de la política estatal en el ámbito de la disuasión nuclear. Se trata del lanzamiento de misiles balísticos contra el territorio de la Federación de Rusia o de sus aliados, el uso de armas nucleares contra la Federación de Rusia, ataques contra la infraestructura crítica que controla las fuerzas nucleares rusas y otras acciones que amenazan la existencia misma del Estado ruso."Miren a la OTAN""Si se habla de armas nucleares tácticas o de armas de uranio empobrecido, nuestro país no las ha utilizado, a diferencia de los países de la OTAN, que en los últimos 20-30 años las han utilizado activamente en Yugoslavia e Irak, y existen ciertas consecuencias de ello", dijo el vicepresidente del Consejo de Seguridad. En este sentido, subrayó que "deberíamos fijarnos primero en lo que han hecho los países occidentales en determinadas situaciones. "Pero nuestra respuesta estará en consonancia con la magnitud de las amenazas que se ciernen sobre nuestro país. Ahora la Federación de Rusia lleva a cabo esta operación [en Ucrania] precisamente como una operación de protección", subrayó Medvédev.— ¿Ya hemos entrado en la nueva guerra mundial?, preguntó el periodista."Espero que no, y sin embargo hasta ahora se ha logrado contener la situación. Sin embargo, si hacemos una comparación bíblica y recordamos las palabras del libro de las Revelaciones de Juan el Teólogo, es decir, del Apocalipsis: " Y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego. Como mínimo, el primer ángel ya tocó la trompeta. El apocalipsis todavía no ha llegado, y esperemos que no llegue".Una pesada atmósferaMedvédev recordó que unos meses antes del inicio de la operación militar especial, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski no descartó la reanudación de las capacidades nucleares de Kiev.Preguntado por la respuesta de Rusia a la concentración militar de Estados Unidos en Polonia, Medvédev dijo que "por supuesto, Rusia no está contenta con la actividad de concentración militar en los países de la OTAN" en sí misma, pero es una actividad común, que se llevó a cabo en las décadas de 1970, 1980 y 1990. "Por lo tanto, no nos importa mucho la actividad dentro de la OTAN", dijo el vicepresidente del Consejo de Seguridad. Preguntado por las garantías que puede dar Rusia sobre la situación en torno a la central nuclear de Zaporiyia, Medvédev subrayó: "Todas nuestras garantías, todas nuestras propuestas son bien conocidas por todos, no las voy a repetir.Ayuda militar de EEUUSeñaló que "de vez en cuando se escuchan voces en Occidente" de que es necesario entregar este tipo de armas con cuidado, para no complicar la situación y no provocar el traslado del conflicto ya al territorio de Rusia, pero aun así Estados Unidos aceptó un enorme paquete de ayuda militar a Ucrania. "Sin precedentes, medidos en decenas de miles de millones de dólares, y esta ayuda está fluyendo directamente a Ucrania. Bueno, ¿no es esto una "guerra proxy"? "No es que Occidente haya dicho: "Observaremos, estamos dispuestos a crear las mejores condiciones favorables para las negociaciones, invitamos a las delegaciones, estamos dispuestos a mediar". Occidente dijo lo contrario: "Llenaremos Ucrania de armas. Proporcionaremos dinero para la compra de armas y equipo militar". Bueno, ¿no es esto participar en el conflicto?", señaló. Añadió que "la guerra es también una forma de ganar dinero para las empresas estadounidenses". "Y una parte importante de estos miles de millones [asignados por Estados Unidos para la ayuda militar a Ucrania] se asentará, por supuesto, en los bolsillos de las empresas norteamericanas y, por supuesto, se transferirá a otros países de forma absolutamente criminal", dijo Medvédev. Concluyó que "todo acabará convirtiéndose en una corriente de contrabando"."EEUU se originó a partir de Europa y no al revés""El presidente Macron dijo que la OTAN está en "muerte cerebral", pues, es un buen médico. Es difícil no estar de acuerdo con él", señaló Medvédev.Hablando de la OTAN, dijo: Nadie ha dicho nunca que la democracia sea un mal sistema. Si recordamos a Francis Fukuyama, la democracia liberal no es el punto final del desarrollo humano. Y estamos convencidos de ello. Si fuera así, ya habría reinado la prosperidad en todos los países desde hace tiempo."Nunca nos hemos negado a suministrar gas a Europa. Construimos el Nord Stream 2, cumplimos con todas nuestras obligaciones, pero nos dijeron que no necesitaban nuestro gas, además, no podíamos pagar en euros y dólares. Entonces decidimos que la única opción para nosotros era utilizar el rublo como medio de pago. En otras palabras, estas son las consecuencias de la guerra de sanciones lanzada por Occidente."Quiero desear prosperidad al pueblo francés y expresar mi esperanza de que los franceses sigan siendo verdaderos europeos, que recuerden sus valores culturales, su rica historia, que recuerden que EEUU se originó a partir de Europa y no al revés".

