Rusia ve inaceptable el llamado del presidente letón a aislar a los rusos desleales al país

La vocera expresó su esperanza de que los representantes de las organizaciones internacionales de derechos humanos evalúen las declaraciones del líder letón.En cuanto a la iniciativa de prohibir usar el idioma ruso en el puesto de trabajo, Zajárova dijo que en Letonia "el genocidio lingüístico y la humillación de las minorías nacionales, cuyos representantes son considerados por las autoridades como ciudadanos de segunda clase, fueron elevados al rango de política estatal".El 24 de agosto el presidente letón en una entrevista con la emisora Latvijas Radio propuso aislar a los ciudadanos rusos residentes en el país que no sean leales al Estado.De los dos millones de personas que viven en Letonia, más de 220.000 no tienen la nacionalidad pero son residentes permanentes del país, cuyos antepasados llegaron a la república después de 1940, cuando se convirtió en parte de la Unión Soviética.Los que carecen de la nacionalidad tienen los derechos limitados, como no poder ocupar cargos de poder, ni participar en elecciones y referéndums.Para obtener la ciudadanía letona deben pasar por un procedimiento de naturalización, que incluye aprobar un examen de lengua e historia del país.

