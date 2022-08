https://sputniknews.lat/20220829/el-estadio-azteca-se-transformara-para-el-mundial-de-2026-pero-no-todos-lo-quieren-en-mexico-1129837586.html

El Estadio Azteca se transformará para el Mundial de 2026, pero no todos lo quieren en México

El Estadio Azteca se transformará para el Mundial de 2026, pero no todos lo quieren en México

En sus entrañas, Diego Armando Maradona se coronó campeón del mundo al frente de la Selección Argentina en 1986; Pelé hizo lo mismo con Brasil en 1970.

Considerado como el estadio más grande de Latinoamérica, este coloso de concreto de 56 años ha albergado algunos de los capítulos más emblemáticos del futbol internacional y, también, del entretenimiento. Aquí han dado conciertos históricos artistas como Michael Jackson, U2, Paul McCartney y Luis Miguel. Sin embargo, las transformaciones a las que el Estadio Azteca será sometido para albergar partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 —en conjunto con Estados Unidos y Canadá—han provocado descontento entre los vecinos del barrio donde se encuentra: Santa Úrsula, una colonia popular del sur de la Ciudad de México, poblada por miles de amantes al fútbol, pero reacios a la gentrificación y a los cambios que ésta conlleva: rentas más caras, servicios más costosos y el resquebrajamiento del comercio local, que muchas veces es informal. Alojar un Mundial de Fútbol en el siglo XXI no es cualquier cosa. Significa, en primera, recibir a miles de turistas y contar con una infraestructura adecuada. Por ello, el Gobierno de la Ciudad de México desea no sólo renovar el estadio, sino todo lo que lo rodea. Entre los planes está el crecimiento del recinto con un complejo inmobiliario que desarrolle las capacidades de captación económica mediante un centro comercial y otros inmuebles. La reacción de los vecinos de Santa Úrsula ha sido negativa: consideran que el nuevo Estadio Azteca producirá escasez de agua y un encarecimiento general de la zona. Los vecinos del Estadio Azteca acusan que la obra implicará una distribución injusta de recursos, en beneficio de uno de los grupos empresariales más poderosos del país, Grupo Televisa —que es la compañía dueña del estadio— y en perjuicio de la población local. InconformidadesLa vecina y activista Natalia Lara lo tiene muy claro: la organización colectiva es indispensable para obligar a los responsables del proyecto a dialogar con los vecinos de Santa Úrsula y lograr acuerdos que beneficien a ambos lados, subraya en entrevista con Sputnik.Sus interlocutores no son entidades sencillas: se trata de la Federación de Futbol Internacional Asociación (FIFA); las empresas que gestionan el edificio y los interiores comercializables del Estadio Azteca —con alrededor de 900 palcos, a veces empleados para apuntalar promociones, y el Gobierno de la Ciudad de México, una de las capitales más grandes del mundo. El recinto deportivo recibió a oficiales de la FIFA para llevar a cabo una evaluación técnica con la colaboración de funcionarios de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y del Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum, de acuerdo con un comunicado emitido el 25 de agosto de 2022.Por ahora, no se ha expresado un proyecto ejecutivo definido sobre cómo operaría la construcción del complejo inmobiliario en torno al estadio, pero los vecinos no están esperando a conocerla para encender las alertas y procurar la organización, expone la defensora."Se incrementa la especulación del suelo, el valor del suelo y, digamos, las tarifas, los costos de los impuestos no van a hacer una vida asequible para los habitantes", expresa Lara, quien advierte sobre un proceso de gentrificación que, paulatinamente, derivaría en la expulsión de los colonos.La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México cataloga a Santa Úrsula como territorio con un nivel de marginación alto, donde hay un 15,8% de viviendas construidas con materiales precarios y más del 40% de los recintos cuentan con únicamente un cuarto. Además, poco menos del 40% de los hogares de la zona no cuentan con lavadora, teléfono o calentador de agua.¿Beneficios reales?Lara explica que su movimiento ha buscado la interlocución, más que con la FIFA y el Estadio Azteca, directamente con el Gobierno capitalino.De todos modos, existe un intercambio con los desarrolladores inmobiliarios mediante una herramienta llamada Consulta Vecinal para Grandes Construcciones. Lara, sin embargo, considera que esta vía es ineficaz para tomar en cuenta la opinión de los habitantes cercanos.Más que una consulta, acusa, parece una encuesta que capta información propia de un estudio de mercado.La Administración de Sheinbaum, dice, ha buscado destacar entre los vecinos los posibles beneficios de la obra.Según la información que le dieron las autoridades a la activista, Televisa donará el agua y articulará vialidades. No obstante, estos compromisos son, hasta cierto punto, confusos, porque no corresponde a empresas particulares gestionar o articular el ejercicio de derechos, como el acceso a agua o la movilidad, indica Lara. "Por ley ellos [los dueños de Televisa] están obligados a destinar medidas de mitigación para compensar el impacto ambiental que van a tener y eso es lo que nos están vendiendo como si fuera una obra altruista de Televisa", reclama Lara.Un megaproyecto sin permiso de construcciónAunque las autoridades y las empresas privadas han hablado públicamente sobre la remodelación del Estadio Azteca para el Mundial de 2026, no existe todavía un permiso de construcción emitido formalmente, lo que Lara evalúa como una condición positiva porque, una vez que se emite, es muy difícil echar atrás los proyectos.Ahora, solicitan una consulta ciudadana vinculante para que la autoridad comprenda la opinión de los vecinos del Estadio Azteca y donde, además, si gana la opción por el "no", el Gobierno capitalino estaría responsabilizado de impedir la obra."Esa es una estrategia que tenemos que es inédita, que ningún otro movimiento ha impulsado desde la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México", destaca Natalia Lara.Si bien el impacto de la obra alcanzaría prácticamente a todo el sur de la Ciudad de México, estima la defensora, con afectaciones en alcaldías como Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac, perfilan que la consulta tenga en cuenta a los vecinos inmediatos de la edificación, inaugurada en 1966.Sin embargo, reconoce que el Instituto Electoral de la Ciudad de México no puede responder a temas como autorizar tiempos en medios de comunicación para que el movimiento solicite firmas de apoyo a su postura."Hay bastantes vacíos en la ley que imposibilitan alcanzar este proceso de consulta, entonces lo que hemos determinado como vecinos que está en nuestras posibilidades es centrarnos en una consulta que esté sólo a un kilómetro del Estadio Azteca [por capacidad humana de operación]", dijo. "Ya no más centros comerciales en Ciudad de México"En el trabajo político en defensa de las colonias de primer impacto, Lara ha registrado que la mayoría de ciudadanos consultados, independientemente de su cercanía con el Estadio Azteca, siente rechazo hacia estos proyectos inmobiliarios."Sobre todo con la idea de que ya no se requiere un centro comercial en la Ciudad de México, de que ya no hay agua suficiente. ¿Por qué sí se tendría que garantizar a desarrollos inmobiliarios o a desarrollos comerciales como lo que está pretendiendo hacer Televisa? Sí hay una gran solidaridad de diferentes movimientos", apunta."Vemos una intención de parte de autoridades capitalinas de desestructurar o desorganizar este tipo de esfuerzos. También ha habido un poco el hostigamiento, algún tipo de invasión policiaca en ciertos eventos que hemos tenido. Eso también hace que haya mayor especulación e incertidumbre de los vecinos si no hay como alguna intención del Gobierno de estar a favor de Televisa", critica Lara.Coyoacán: "Con los vecinos y con la ley"Aunque se ubica en las inmediaciones de la alcaldía Tlalpan y en uno de los entronques históricos de la salida a Xochimilco, territorialmente el Estadio Azteca se ubica en la alcaldía Coyoacán, por lo que Sputnik conversó con el director de gobierno y asuntos jurídicos municipal, Obdulio Ávila Mayo.Hasta ahora, subraya, del proyecto sólo se conoce lo que ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México a través de su Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).Coyoacán, aseveró el funcionario local, se conducirá con los vecinos y con la ley, además de que no pretende generar enemistad con la Administración de Sheinbaum. Aprender de los demás: Torre Mítikah y el sismo de 2017Natalia Lara explica que la organización de vecinos del Estadio Azteca participa de una reunión colectiva llamada el Encuentro de Pueblos, Barrios y Colonias, donde se comparten experiencias de defensa del territorio y los recursos.En ella, recuerda, concurrieron los vecinos del Pueblo de Xoco, que durante años se opusieron a la Torre Mítikah, un rascacielos que modificó el paisaje urbano no sólo de las inmediaciones, sino prácticamente de toda la Ciudad de México, pues la edificación es visible desde distintos puntos de la capital del país latinoamericano.A pesar de las movilizaciones y el rechazo de algunos sectores, la obra avanzó en su construcción e incluso modificó el flujo peatonal y vehicular de la calle Real Mayorazgo, ahora convertida en túnel de desahogo de vehículos ligados a la torre, con un pequeño corredor para peatones.Este caso contrasta con el del Multifamiliar Tlalpan, que se colapsó durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 y llevó a sus habitantes a articular un movimiento de exigencia de reconstrucción con el Gobierno de la Ciudad de México, entonces a cargo del hoy senador Miguel Ángel Mancera.El Multifamiliar fue reconstruido con recursos públicos y hoy vuelve a figurar en el paisaje urbano de la capital del país; sin embargo, no fue sencillo llegar a ese punto. Una lucha de tenacidad con errores y tropiezos que recuerda en entrevista el periodista Juan Pablo Guerrero, habitante y activista que participó directamente en la lucha por la recuperación de su espacio habitacional.Si el Gobierno gasta en el rescate de carreteras y bancos, ¿por qué no erogaría recursos para proteger a los capitalinos?, cuestiona Guerrero en una lucha que evitó el desplazamiento forzado interno.El cártel inmobiliarioUn factor importante del triunfo del movimiento del Multifamiliar Tlalpan, evalúa Guerrero, es que los edificios y las comunidades afectadas contaron con mucha solidaridad ciudadana y exposición mediática en un momento de sensibilidad colectiva ante el terremoto, lo que lo diferenciaría de otros episodios de lucha contra la construcción.Este grupo de empresarios y funcionarios que se benefician de la construcción masiva de inmuebles en la Ciudad de México, sin ningún control, no ha querido ser reconocida de manera formal por las autoridades, pero sus efectos son reales: pérdida de vidas, especulación inmobiliaria, altas rentas, gentrificación, acaparamiento de recursos en favor de edificaciones de lujo y olvido de los barrios."Tenemos que ponernos las pilas como sociedad porque en algún momento de que un sismo o una empresa o cualquier otro factor externo te llegue a quitar tu patrimonio o simplemente se borre de un plumazo todo lo que construiste durante años, pues es un riesgo que tenemos todos, toda la ciudad", considera Guerrero.Entre dimes y diretes, la tensión continúaEl fin de semana del 13 y 14 de agosto, la prensa mexicana divulgó la afirmación de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, prometió modificaciones a la proyección del desarrollo inmobiliario del Estadio Azteca. Sin embargo los vecinos organizados desconocieron la información al no emitirse de manera oficial.En conferencia de prensa, la mandataria local aseveró que no se procederá sin tomar en cuenta a los vecinos, aunque no habló de echar abajo el proyecto inmobiliario. La popularidad de Sheinbaum es alta, al menos entre su partido. Tanto, que es una de las aspirantes a la Presidencia de México en 2026. La jefa de Gobierno dijo que es importante que se mejore el Estadio Azteca para albergar la Copa del Mundo de 2026, pero defiende que el sentido es que los beneficios se extiendan a los vecinos de Santa Úrsula y otras obras de infraestructura localizadas en las inmediaciones, como el paradero de camiones de Huipulco."No vamos a hacer nada que impacte negativamente", declaró entonces Sheinbaum y descartó aumentos a la tarifas del impuesto predial y el servicio de agua en la zona.Natalia Lara, defensora de los vecinos y sus inconformidades, descartó que se haya garantizado una cancelación por vías oficiales."La primera lectura [sobre la presunta cancelación] es que se va a hacer otro proyecto y, por ende, tienen que meter otra manifestación de impacto ambiental y volver a desarrollar el proceso de evaluación. La otra lectura que tenemos es que están negociando con Emilio Azcárraga cómo se va a llevar a cabo el planteamiento de la FIFA", dijo la activista. Emilio Azcárraga es presidente de Grupo Televisa y, por tanto, uno de los empresarios más poderosos de México, directamente vinculado al Estadio Azteca y sus posibles desarrollos.Por ahora, lo que está confirmado es que tres países albergarán la Copa del Mundo de 2026. "El mayor espectáculo del planeta", a decir de la FIFA.En el encuentro futbolístico, México aportará sus estadios en Guadalajara, Monterrey y el mítico Estadio Azteca, ahora terreno de discordia entre una organización deportiva multimillonaria, las autoridades locales y los habitantes de la zona de primer impacto.

