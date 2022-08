https://sputniknews.lat/20220829/sustitucion-de-cultivos-de-coca-en-colombia-trae-paz-y-mas-produccion-1129841274.html

"Sustitución de cultivos de coca en Colombia trae paz y más producción"

"Sustitución de cultivos de coca en Colombia trae paz y más producción"

BOGOTÁ (Sputnik) — Una de las decisiones más importantes que tomó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en sus primeros 15 días de mandato fue la de...

La semana pasada, Petro anunció el fin de la eliminación obligatoria de los campos de hoja de coca y el lanzamiento, en cambio, de un programa de subvenciones para que los agricultores los reemplacen por plantaciones legales. El enfoque de la iniciativa es no solo acabar con los sembradíos ilícitos, sino sobre todo generar una alternativa productiva para los campesinos.No obstante, aclaró que aquellos campos que no se acojan al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos sí serán sometidos a una erradicación forzosa.La Agencia Sputnik contactó a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), que celebró la medida porque cree que generará mayor confianza en el Gobierno por la búsqueda del cumplimiento del Acuerdo de Paz entre el Estado y las ahora extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que, en el punto cuatro, contempla la sustitución de cultivos ilícitos por proyectos productivos.La dirigente dijo a Sputnik que la erradicación voluntaria favorecerá la construcción de paz en Colombia y advirtió que el modelo forzoso, que incluye la fumigación con glifosato, tenía un impacto ambiental nocivo grande."Son altamente dañinos, primero, porque son una acción de violencia implementada desde el Estado hacia las comunidades. Segundo, son acciones de contaminación y afectación de la vida, la existencia, la flora, la fauna y los ecosistemas naturales", complementó.Buena noticiaA esa posición se sumó el representante legal de la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas (Anzorc), Arnobis Zapata, quien, en entrevista con la Agencia Sputnik, calificó la política de apropiada para mejorar el sistema integral de sustitución que plantea la ley y que busca fomentar la productividad agrícola en las zonas más afectadas por el conflicto armado.Sin embargo, Zapata advirtió que, para ver efectos positivos para las poblaciones campesinas dedicadas a este tipo de cultivos, el Gobierno debe fortalecer su inversión social en proyectos productivos que sustituyan el modelo económico con el que estas comunidades están acostumbradas a sobrevivir a través de asesoría técnica."Pasa por una serie de transformaciones que se tienen que hacer en el territorio y hacer proyectos productivos que permitan que las familias generen ingresos, y para eso debe existir un equipo de apoyo técnico que logre encontrar para qué sirve la tierra y qué productos pueden generar ganancias económicas. No es cambiar un cultivo por el otro, ni una mata por la otra, se trata de sustituir el ingreso económico. Estamos conscientes que no va a ser igual al que genera la coca, pero medianamente pueden darles las condiciones a los campesinos para trabajar en los territorios", puntualizó el líder campesino.En Colombia, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), hay 143.000 hectáreas sembradas con cultivos ilícitos y 14 departamentos registran con mayor densidad esta problemática, de los cuales Cauca (suroeste), Nariño (suroeste) y Antioquia (noroeste) son los de mayor representatividad.

