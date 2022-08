https://sputniknews.lat/20220830/rusia-esta-desmilitarizando-a-ucrania-a-la-otan-y-a-los-ejercitos-enemigos-europeos-1129881944.html

"Rusia está desmilitarizando a Ucrania, a la OTAN y a los Ejércitos enemigos europeos"

Es la consecuencia de la participación de la OTAN –y demás países que no la integran– en la misión de desmilitarización y desnazificación de Rusia en Ucrania... 30.08.2022, Sputnik Mundo

Objetivos de la misión especial"Hay que tener en cuenta lo que dijo Putin al principio en referencia a esta operación. Dijo que tenía tres grandes objetivos: uno, desmilitarizar; dos, desnazificar; y tres, liberar al Donbás. Y esto es importante: el objetivo de ganar terreno fuera del Donbás es 'como consecuencia de'. Pero sobre todo, hay que desmilitarizar. Y lo que está haciendo ahora el Ejército ruso desmilitarizar de una manera brutal, están machacando a las tropas ucranianas", señala Moragón.El analista explica que se trata de una desmilitarización que tiene lugar pese al suministro ingente de armamentos de todo tipo y calibre a Ucrania por parte de Occidente. "Es que también está desmilitarizando a la OTAN, porque todo lo que va a Ucrania acaba, o destruido, o en manos rusas, o en el mercado negro por la corrupción de los ucranianos y acaba en Oriente Medio, o por ahí".En este contexto, días pasados la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, declaró en una entrevista que concedió al medio ZDF, que las entregas de armas desde Alemania a Ucrania caminan por una "línea muy fina". "Desafortunadamente, la situación aquí es tal que tenemos déficits absolutos en nuestras propias existencias", declaró Baerbock en referencia a la situación armamentística de su país."De hecho, analistas occidentales 'nada sospechosos' –en el sentido de que no son rusos, ni nada que se le parezca– como Scott Ritter [un exagente de inteligencia de EEUU], quien decía que ahora mismo lo que está consiguiendo Rusia, no sólo es desmilitarizar –desmilitarizar es acabar con el Ejército enemigo– a Ucrania, sino que está acabando indirectamente con los Ejércitos enemigos europeos, porque no tienen capacidad", explica Moragón.El conflictoSegún el experto, "hemos vuelto a una guerra típicamente terrestre y que no tiene nada que ver con la guerra de los norteamericanos de Irak o de Afganistán, contra Ejércitos, por decirlo suavemente, de tercera fila. En el caso de los talibanes, no eran ni siquiera un Ejército, eran una milicia y gracias. Es que el Ejército ucraniano alimentado, armado, financiado, instruido por la OTAN durante ocho años, era según casi todos los analistas, si quitamos a Rusia, el segundo o tercer Ejército de Europa. Es decir, los rusos se enfrentan a un Ejército de los más potentes de los europeos, y lo están destrozando".Moragón llama la atención a que Scott Ritter sostiene que el Ejército ucraniano ha perdido en seis meses unos 250.000 soldados. En este sentido, Moragón observa que "ahora mismo el Ejército ucraniano parece ser que está compuesto por unos 700.000 hombres, mientras que el Ejército de los aliados, unos 200.000. Es decir, un Ejército mucho más pequeño está destrozando a uno mayor que cuenta con todo el apoyo de la OTAN. Porque esa es otra: Rusia no está luchando contra Ucrania. No. Está luchando contra la OTAN, porque todos los países de la OTAN, no sólo están mandándoles armas, no sólo financiándoles –ahora mismo sin el dinero de la OTAN, Ucrania es un Estado quebrado sostenido artificialmente también por la Unión Europea–, [sino también] inteligencia, todo tipo de implicaciones militares, con lo cual Rusia está derrotando a la OTAN", concluye Fernando Moragón.

