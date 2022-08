https://sputniknews.lat/20220831/corresponsal-de-sputnik-y-otros-periodistas-fueron-espiados-y-fichados-por-la-policia-chilena-1129928624.html

Corresponsal de Sputnik y otros periodistas fueron espiados y fichados por la Policía chilena

Corresponsal de Sputnik y otros periodistas fueron espiados y fichados por la Policía chilena

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) interceptó y transcribió llamadas de periodistas con Héctor Llaitul, el líder mapuche detenido el 24 de agosto... 31.08.2022

Héctor Llaitul es desde hace casi 25 años el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que busca reivindicar y recuperar el territorio histórico mapuche en la zona centro sur de Chile. Llaitul fue detenido en el marco de una investigación por la Ley de Seguridad de Estado interpuesta por la administración del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) tras una denuncia del exintendente de La Araucanía, en 2020, por sus dichos luego de la sentencia de uno de los miembros de su organización."Después no se quejen de las acciones de resistencia (…) nosotros vamos a responder como organización todos los días que nuestros peñis [hermanos] estén en la cárcel", señaló Llaitul en aquella oportunidad.Luego de su detención, salió a luz el expediente de la investigación de más de 4.000 hojas, que estuvo a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, donde aparece que la PDI interceptó y transcribió llamadas de Llaitul con periodistas.En el expediente, al cual tuvieron acceso los medios Ex-Ante, La Tercera e Interferencia, se pudo constatar que el 26 de mayo de 2021, un grupo encubierto de agentes de la PDI llegó a Santiago, siguiendo a Llaitul. En un informe de vigilancia de mayo de 2021 se consigna que Llaitul se reunió y llegó al domicilio particular de la periodista Carolina Trejo, profesora de la Universidad de Chile, colaboradora de Interferencia y corresponsal de Sputnik."Los agentes a cargo del seguimiento sacaron fotos de ese momento, en las que se puede ver el domicilio de la periodista y, además, identificaron que el vehículo en el que habían llegado a esa casa en Las Condes pertenecía a un familiar de la periodista. El informe incluye una individualización del familiar de Trejo", dio a conocer Interferencia.No obstante, esa no fue la primera vez que la PDI investigó a la corresponsal de Sputnik en Chile. En 2020 la PDI ya había interceptado dos llamadas entre Trejo y Llaitul, en las que la periodista le proponía al vocero de la CAM realizar varias entrevistas con distintos medios.Según informa Interferencia, el 15 y el 16 de abril de 2020, la PDI intervino una conversación telefónica entre ambos y la transcribió por completo con los rótulos: “15 de abril de 2020, 13:59 horas, duración 06:14 minutos, interlocutores: Héctor Llaitul y Carolina Trejo, y 16 de abril de 2020, 21:07 horas, duración 15.54 minutos, interlocutores: Héctor Llaitul y Carolina Trejo”, en las que la periodista proponía unas entrevistas con el vocero de la CAM."En este concepto del enemigo interno, la Fiscalía determina que conversaciones propias del ejercicio de la profesión pueden ser vulneradas. En Chile, además hay una protección, la Ley de Prensa respecto al resguardo y del secreto profesional y, en particular, de la protección de la fuente, que se estaría vulnerando", agregó.Trejo hace alusión al artículo 7 de la Ley de Prensa que señala que los periodistas y los corresponsales extranjeros en Chile "tendrán derecho a mantener reserva sobre su fuente informativa, la que se extenderá a los elementos que obren en su poder y que permitan identificarla y no podrán ser obligados a revelarla ni aun judicialmente".Corresponsales perseguidos por la PDIEl caso de Trejo no es el único. Boris van der Spek, corresponsal neerlandés de Chile Today, se suma a la grave intimidación que han sufrido los periodistas que han dado cobertura al tema mapuche. Entre ellos Gustavo Villarubia, José Tomás González, Mónica González y Paula Huenchumil."Me di cuenta de que me estaban buscando [la Policía] cuando yo no estaba en Chile, estaba en Holanda visitando a mi familia", comentó a Sputnik. "Me llamó la familia de mi novia para contarme que la PDI estuvo bastante tiempo enfrente de la casa de ellos y que después de un rato tocaron el timbre y le mostraron una fotografía mía para preguntar dónde estaba y qué estaba haciendo", agregó.Luego de que la Policía llegó hasta la casa de su novia, Van der Spek se comunicó con la PDI para saber qué estaba pasando y solo obtuvo como respuesta "te estamos buscando y no te podemos decir por qué".La situación se agravó cuando Van der Spek volvió a Chile luego de sus vacaciones en Países Bajos. "Al llegar al aeropuerto, el encargado de la protección de la frontera me pidió mi pasaporte y se fue por harto tiempo. Luego volvió y me entregó mi pasaporte sin ninguna explicación"."Es un acto de intimidación"Trejo explicó a Sputnik que su caso, como el de Van der Spek, es un acto de intimidación por parte de la Policía. "Es para que no vayamos en busca de una pluralidad de fuentes necesarias, digamos, para un buen ejercicio del periodismo".En esa misma línea, Van der Spek señaló que "la gente que investiga la causa mapuche es vista como parte del conflicto, lo ven como si esa persona estuviera involucrado"."Eso no es aceptable porque estamos en democracia. Un periodista tiene que poder hacer su trabajo libre sin que te estén pinchando el celular, sin que vayan a tu casa, sin que te sigan. Estas cosas no son aceptables. Yo encuentro que las autoridades tienen que pronunciarse mucho más fuerte contra esos tipos de acciones", finalizó.En la misma línea que el corresponsal de Chile Today, Carolina Trejo dijo a Sputnik que el hecho de que se realicen fichas de periodistas, en las que además se entregan datos personales, incluso de familiares, "resulta no solo grave, sino que, yo diría, absolutamente aberrante".Tras las escuchas telefónicas y fichas de periodistas, no ha habido una explicación ni condena por las autoridades de Gobierno a este hecho.

