Cualquier piloto afgano que vaya a Ucrania estará en una "misión suicida"

El 29 de agosto una fuente diplomático-militar comentó a Sputnik que el Pentágono planea reclutar a expilotos militares de Afganistán para "tapar huecos" en la... 31.08.2022, Sputnik Mundo

defensa

🎖️ especiales militares

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

afganistán

ucrania

Se informa que el plan inicial es formar a los pilotos en California y enviarlos a Ucrania a través de Polonia. Sputnik conversó con varios expertos militares para entender lo que les espera a estos expilotos afganos y las razones por las que Washington recurre a ellos.Una idea "de fantasía" de una misión suicidaEl exoficial de inteligencia de los Cuerpos de Marines de EEUU e inspector de armas de la ONU Scott Ritter opina que si es cierto lo que se dice, se trata de una idea "de fantasía" que supondría una muerte segura a cualquier voluntario que sea tan insensato como para acceder a ella."A primera vista este informe parece fantástico, pero no en un buen sentido, sino que es una 'fantasía'. No tiene ningún sentido. La fuerza del soldado afgano es su lazo con la tierra, el pueblo, la cultura y las tribus. Cuando sacas a un afgano fuera de Afganistán lo pierdes todo. Así que la noción de que se tiene este activo militar competente que se puede meter en cualquier parte del mundo es ridícula. Para cualquier afgano que busque ir a Ucrania con contrato este será un viaje solo de ida. Es una misión suicida", dijo Scott Ritter a Sputnik.El experto también destacó que los pilotos militares afganos están mejor familiarizados con las aeronaves simples que se usan en operaciones contra insurgentes, y no lo están tanto con las aeronaves avanzadas y los sistemas de defensa antiaérea que hay en Ucrania."No saben cómo sobrevivir en un ambiente con defensa antiaérea moderna. Así que literalmente morirían el primer día. Y cualquiera que los entrene sabría esto. Los pilotos afganos lo sabrían. A mi me parece que alguien escribió un documento de posición que aboga a que se considere esta opción. Pero no me imagino a ningúna persona que tome decisiones, cualquier persona responsable, que realmente acceda a ello", expuso Ritter.Según él, en caso de que la información sea cierta, esto significa que se trata de "una medida desesperada" por parte del Pentágono."Es un acto de desesperación tomar a gente que tiene una formación de combate muy específica para las realidades de Afganistán y readaptarlos para que luchen en Ucrania tapando huecos. Esta es literalmente la definición de tapar huecos. No es algo que tornará las mesas en el campo de batalla al introducir una fuerza decisiva. Es un paliativo que fallará. Y cuando esto suceda, no ocurrirá solo la muerte de estos afganos que fueron enviados a Ucrania, sino también será un fallo del dinero invertido y el tiempo gastado que podría haberse usado para un mejor fin. De hecho, esto solo debilitará a Ucrania", reiteró.¿Quién quiere morir por una causa ajena?En opinión de Ritter, los expilotos de la Fuerza Aérea de Afganistán y los soldados de sus Fuerzas Especiales huyeron del país en primer lugar porque no querían morir, así que enviarlos a una muerte segura en Ucrania sería ridículo."Si estos hombres están en una situación desesperada y se les promete que se cuidará de sus familias, que las traerán a EEUU, etc. Entonces podría ver a un hombre firmar este tipo de contrato oscuro. Pero eso presume que hay un número significante de afganos que quieren combatir. Pero combatir, ¿por qué causa? ¿Es Ucrania su causa? No. ¿Hay dinero suficiente para compensarlos por la certeza de morir? Lo dudo", aseveró Ritter.El exoficial estadounidense concluyó que si estos hombres quisieran "cometer un suicidio", lo habrían hecho en Afganistán, luchando contra los Talibanes en 2021 en lugar de huir en busca de un lugar seguro solo para acabar en Ucrania.Mohamad Ismail Jaider, exprofesor de la Universidad de Aviación y Defensa Antiaérea de Afganistán y actualmente piloto privado, opina que el dinero efectivamente podría ser un motivador para los pilotos de combate afganos, pero con ciertos matices."Quizás algunos expilotos del Ejército quieran combatir contra Rusia por problemas económicos. Pero en combate intentarán a toda costa quedar lejos de un enfrentamiento directo con la Fuerza Aérea de Rusia", dijo a Sputnik el experto afgano.De tal modo, Jaider llega a la conclusión de que la presencia de un cierto número de pilotos afganos no puede cambiar la compleja situación en Ucrania, pues estos no tienen ninguna motivación aparte del dinero. Al mismo tiempo, esto significa que el régimen de Kiev tendrá que pagar más a los pilotos afganos."Por desgracia, los pilotos afganos morirán por dinero o por pasaportes estadounidenses. La única motivación que tienen para combatir en Ucrania es solo el dinero, los pasaportes estadounidenses, o quizás los pasaportes europeos para ellos y sus familias", señaló.¿Recurre EEUU a medidas desesperadas?El experto militar afgano Yahya Cavus dijo a Sputnik que EEUU está empleando todos los medios que tiene contra sus enemigos y oponentes, y en este conflicto los pilotos afganos no son más que unos esclavos."Las llamas en este país [Ucrania] fueron prendidas por EEUU y ellos intentan reavivarlas aún más haciendo uso de todos los medios posibles. EEUU usaría a los afganos en el conflicto ucraniano como esclavos a cambio de unos beneficios migratorios. Y eso incluye no solo a los afganos, sino también a los ciudadanos de otros países", comentó Cavus.Estados Unidos no se atiene a ningún acuerdo internacional, es un país que lo hace todo por beneficio propio, concluyó Cavus.

