https://sputniknews.lat/20220831/el-arma-de-la-diplomacia-la-nueva-estrategia-de-rusa-para-combatir-la-hegemonia-de-eeuu-1129933128.html

El arma de la diplomacia: la nueva estrategia de Rusia para combatir la hegemonía de EEUU

El arma de la diplomacia: la nueva estrategia de Rusia para combatir la hegemonía de EEUU

Rusia avanza en la conformación de un orden geopolítico multipolar tras anunciar que reforzará su presencia diplomática en países que no se suscribieron a las... 31.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-31T21:14+0000

2022-08-31T21:14+0000

2022-08-31T21:15+0000

internacional

rusia

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

serguéi lavrov

vladímir putin

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108723/10/1087231077_0:139:2881:1759_1920x0_80_0_0_d84bb10508c4eb274773ebbe01307181.jpg

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia anunció recintemente un cambio en su política exterior para reforzar y cuidar su presencia diplomática en la Comunidad de Estados Independientes (CEI), la región de Asia-Pacífico, Oriente Medio, África y América Latina, como una forma de enfrentar "las acciones hostiles por parte de varios países extranjeros".Esta estrategia diplomática es congruente con la línea que adoptó desde hace 20 años el Gobierno del presidente Vladímir Putin, consistente en promover "una política exterior más independiente" y en la que los actores preponderantes no sean sólo Estados Unidos y los países europeos, asegura en entrevista con Sputnik Imelda Ibáñez, internacionalista con especialidad en Historia Diplomática de Rusia y su Política Exterior por la Universidad Estatal de San Petersburgo.De acuerdo con la experta, la búsqueda de un orden multipolar es "la base doctrinal de la política exterior de Putin", la cual es de carácter "multifactorial y pragmática" y encaminada, entre otras cosas, a defender los intereses de Rusia y de la región de Asia Pacífico.Esas otras regiones son, principalmente, Irán y la India, pero también organismos como la Organización para la Cooperación de Shanghái y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, opina Ibáñez Guzmán.Una defensa en contra de las sancionesLa decisión de Rusia de fortalecer su presencia diplomática y política en el mundo se da en un contexto económico complicado, relacionado directamente con las sanciones económicas de Occidente a Moscú, en represalia por la operación militar rusa en Ucrania. Aunque las sanciones adoptadas por una treintena de países han cobrado mayor relevancia desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania en febrero de 2022, éstas iniciaron en 2014 cuando se incorporó Crimea tras realizarse un referéndum en la población.En total, de acuerdo con datos de la Unión Europea (UE), hay más de 1.210 diplomáticos y empresarios rusos sancionados, así como 108 entidades financieras rusas con las cuales se prohíbe cualquier tipo de transacción.Las sanciones también incluyen los activos en el extranjero de privados y diplomáticos, incluido el propio presidente Putin, su primer ministro, Mijaíl Mishustin, y el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov.Desde el Banco Central de Rusia hasta el Sberbank (uno de los bancos rusos más importantes), llegando incluso hasta clubs de motociclistas prorrusos como los Lobos Nocturnos, han sido blanco de las sanciones, las cuales también derivaron en la salida de marcas trasnacionales de territorio ruso.Aunado a ello y a la exclusión de Rusia del sistema de pagos interbancarios SWIFT, empresas como MasterCard y Visa han anunciado la suspensión de operaciones para cuentahabientes rusos, quienes también se ven imposibilitados a viajar por espacio aéreo europeo.Además, la Unión Europea (UE) anunció que será más selectiva a la hora de emitir visados a los ciudadanos rusos, restringiendo así su movilidad en Europa. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, explicó que el número de visados Schengen emitidos a los rusos disminuirá considerablemente, puesto que su obtención se volverá más difícil y tardará más tiempo.No obstante, aclaró, no se trata de una prohibición total y "la concesión de visados continuará en cada caso concreto y, en particular, a determinados grupos de personas".El arma de la diplomacia en tiempos de conflictoContrario a lo que esperaba, las sanciones impuestas por Occidente no lograron aislar a Rusia, por lo que éstas ya juegan en un segundo plano dentro de la estrategia occidental para frenar el avance de potencias asiáticas, entre ellas China, según la opinión de la internacionalista Imelda Ibáñez.La especialista también advierte que, en este nuevo intento europeo por frenar el orden multipolar impulsado desde Rusia, los países que no adoptaron las sanciones tendrán que repensar su política exterior para "buscar un equilibrio entre la presión de Estados Unidos y buscar reforzar los lazos con la Federación de Rusia [país que todavía es blanco de propaganda occidental, como si fuesen tiempos de Guerra Fría]", considera. Rusia y la región latinoamericana En el caso de América Latina, la situación se puede volver más complicada debido a que, por siglos, la política exterior de muchos países latinoamericanos ha estado alineada a la Doctrina Monroe de Estados Unidos. Sin embargo, con el avance de la izquierda en los Gobiernos de la región, este precepto se puede sustituir por uno que incluye una cooperación regional e internacional más abierta y justa.La integrante del Grupo de Estudios sobre Eurasia (GESE) considera que, si bien la nueva estrategia diplomática de Rusia puede promover la creación de nuevos bloques económicos, por ahora se limitará a reforzar la cooperación entre países de la región Indo Pacífico y la zona Euroasiática, ya que es su carta más fuerte el sector energético.Ejemplo de ello es el hecho de que, durante los últimos ocho meses, Rusia aumentó sus exportaciones de gas a China en un 60% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según un informe del presidente de Gazprom, Alexéi Miller."Económicamente sí se pueden conformar bloques, sobre todo si los va a liderar la Federación de Rusia, en el caso de la cooperación estratégica de recursos energéticos, Rusia tendrá grandes oportunidades de negocio", pronostica la experta.Sobre la reacción occidental a esta nueva fase de la política exterior rusa, Imelda Ibáñez opina que habrá que esperar el paso del invierno, dado que Europa atravesará por un momento complicado debido a la crisis energética derivada de las sanciones contra Moscú, lo que podría replantear la política punitiva contra Rusia.La compañía rusa Gazprom suspendió por tres días, del 31 de agosto al 3 de septiembre, el traspaso de gas a territorio europeo por labores de mantenimiento en el gasoducto Nord Stream 1, en un contexto en el que el volumen de exportación se redujo hasta un 20%. De este modo, la Unión Europea (UE) busca diversificar sus fuentes de abastecimiento para no depender ya del combustible ruso.

https://sputniknews.lat/20220831/la-ue-logra-consenso-sobre-la-suspension-del-acuerdo-de-facilitacion-de-visados-con-rusia-1129917175.html

https://sputniknews.lat/20220831/gazprom-atribuye-a-las-sanciones-antirrusas-el-funcionamiento-al-20-del-nord-stream-1129926128.html

https://sputniknews.lat/20220829/china-se-acerca-cada-vez-a-america-latina-sera-su-nuevo-paraiso-comercial-1129822700.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Mariano Yberry https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Mariano Yberry https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Mariano Yberry https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

rusia, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, serguéi lavrov, vladímir putin, 💬 opinión y análisis