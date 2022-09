Gorbachov “generó sentimientos encontrados”

https://sputniknews.lat/20220831/gorbachov-genero-sentimientos-encontrados-1129933757.html

La muerte del último líder de la Unión Soviética genera reacciones en medio de la crisis internacional y la expansión de la OTAN.

En momentos donde Rusia es objeto de sanciones por parte de EEUU y la Unión Europea en represalia por su operación militar especial en Ucrania, la revisión histórica pone las cosas en su lugar. La muerte de Mijaíl Gorbachov destaca el fin de la Guerra Fría y las promesas incumplidas por parte de Occidente.El líder político, fallecido este 30 de agosto a los 91 años de edad, es considerado el padre de la perestroika y el glásnost. La primera se ocupaba de la reestructuración económica de la Unión Soviética (URSS), mientras que la segunda pretendía atenuar las políticas restrictivas que impedían la libertad de expresión.Gorbachov será enterrado este sábado 3 de septiembre en el cementerio Novodévichi de Moscú, luego de la realización de una ceremonia en la Sala de las Columnas en la Casa de los Sindicatos de la capital rusa."Para Occidente, Gorbachov va a quedar en la memoria como la persona que terminó la Guerra Fría, que abrió las puertas para la reunificación de Alemania y contribuyó al desarrollo de Europa. Pero en Rusia muchos lo describen como un líder que durante su mandato no supo controlar la crisis de la URSS. Ese el sentimiento", dijo a Telescopiodesde Moscú el periodista ruso Oleg Vyazmitinov, Director de la oficina de representación de Sputnik Mundo en América Latina.El líder político, que asumió la jefatura del Comité Central del Partido Comunista de la URSS en 1985, impulsó durante su mandato un cambio hacia Occidente. Las relaciones entre la URSS y EEUU pasaron de la confrontación ideológica y militar a la colaboración, gracias a la firma de varios acuerdos con los entonces presidentes Ronald Reagan (1981-1989) y George Bush (1989-1993) sobre el control de armas nucleares."Lo que se le reprocha a Gorbachov es no haber tenido las garantías formales de que la OTAN no iba a expandirse", agregó.Telescopio también entrevistó al analista argentino Marcelo Montes, doctor y magíster en Relaciones Internacionales."Gorbachov era un idealista y por eso impulsó el desarme nuclear, primero de manera unilateral y luego tratando de convencer a EEUU para que también lo haga. En ese sentido, yo diría que su contribución a la paz mundial es innegable", manifestó el experto.El presidente ruso, Vladímir Putin, expresó sus condolencias por la muerte del líder histórico, señalando su gran impacto en la historia del mundo. Destacó, además, que el político entendía la necesidad de las reformas, y trató de ofrecer sus soluciones a los problemas que existían.También enviaron sus condolencias los presidentes de EEUU, Joe Biden, y el francés Emmanuel Macron, entre otros líderes mundiales.“Lo paradójico de estos saludos es que vienen de quienes fogonean Ucrania y están detrás de la política exterior que quiere imponer EEUU. La mejor manera de seguir el legado de Gorbachov es negociando y descongelando el conflicto. Tienen que apaciguar e intentar que Ucrania se siente con Rusia a negociar. Ese el mejor homenaje a Gorbachov, sino estas palabras son vacías de contenido", sostuvo Montes.Sobre el compromiso verbal asumido por EEUU ante Gorbachov sobre no expandir la OTAN, el analista argentino dijo que el mandatario ruso "pecó de ingenuo"."Creyó en los líderes occidentales que fueron bastantes convincentes. Esa fue una promesa no escrita cuyas consecuencias vemos en la actualidad", reflexionó Montes.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

