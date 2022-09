https://sputniknews.lat/20220901/lavrov-rusia-hace-todo-lo-posible-para-que-la-mision-del-oiea-trabaje-con-seguridad-en-zaporiyia-1129950535.html

Lavrov: Rusia hace todo lo posible para que la misión del OIEA trabaje con seguridad en Zaporiyia

Lavrov: Rusia hace todo lo posible para que la misión del OIEA trabaje con seguridad en Zaporiyia

01.09.2022

"Hacemos todo para que la central sea segura, para que funcione sin peligro y para que la misión lleve a cabo todos sus planes", afirmó.Aunque su mandato no incluye hallar a los culpables, los expertos verán las huellas dejadas en los ataques ucranianos, aseguró.Además, expresó la esperanza de "objetividad" de la misión al destacar que todas las personas relativas a la visita no quieren que los expertos presenten una visión imparcial.Moscú espera que las provocaciones contra la central "no causen catástrofe alguna", señaló.El OIEA envió el 29 de agosto una misión de apoyo y asistencia a la central nuclear de Zaporiyia, liderada por el director general del organismo, Rafael Grossi.Este 1 de septiembre hubo un nuevo ataque del ejército de Kiev a la ciudad ucraniana de Energodar, la urbe donde se localiza la central nuclear más grande de Europa.El Ministerio de Defensa ruso declaró que las Fuerzas Armadas de Ucrania habían intentado tomar el control de la central nuclear.Durante las últimas semanas, Rusia acusa a Ucrania de bombardear a diario las instalaciones de la planta.Moscú alega además que su presencia militar en la central persigue evitar fugas de materiales nucleares y radiactivos. El jefe de la administración regional de Zaporiyia, Evgueni Balitski, aseguró el 29 de agosto que un posible accidente en la central nuclear de Zaporiyia como resultado de las agresiones ucranianas podría tener consecuencias comparables a las tragedias de Chernóbil y Fukushima.Represalias de visados contra la UERusia no debe aislarse y tomar represalias contra los ciudadanos europeos en respuesta a los países de la UE de restringir la emisión de visas a los rusos, declaró Lavrov.Moscú ya incluyó a algunas personalidades del bloque comunitario en su lista de sancionados, recordó.Rusia no va a responder "a una tontería con otra" al respecto, aseguró.Calificó a los políticos que abogan por dejar de expedir visas a los rusos de "personas patéticas" y reiteró que Rusia no va a aislarse.Después de que Rusia lanzara la operación militar en Ucrania, varios países europeos propusieron prohibir la concesión de visados Schengen a los rusos.Entre los países que ya anunciaron la suspensión de visados para los rusos figuran Letonia, Lituania, Estonia, la República Checa, Eslovaquia y Países Bajos, sin embargo, no se trata de una suspensión total pues en casi todos los casos hay excepciones por motivos de estudio o asistencia a funerales de familiares cercanos.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que si se suspenden los visados Schengen a sus nacionales, Rusia reaccionará "muy negativamente" y adoptará contramedidas.

