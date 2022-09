https://sputniknews.lat/20220901/rusia-dejara-de-suministrar-petroleo-a-los-paises-que-impongan-restricciones-a-su-precio-1129957898.html

Rusia dejará de suministrar petróleo a los países que impongan restricciones a su precio

Rusia dejará de suministrar petróleo a los países que impongan restricciones a su precio

La idea de poner un límite al precio del petróleo ruso es absurda, y Moscú no entregará petróleo y productos petrolíferos a los países que apoyen esta... 01.09.2022, Sputnik Mundo

"Rusia detendrá las entregas de petróleo y productos petrolíferos a los países que decidan limitar el coste del petróleo procedente de Rusia", añadió Novak. La imposición de restricciones a los precios del petróleo ruso destruiría el mercado, y otros productores tampoco ven con buenos ojos este absurdo, puntualizó el vice primer ministro. "Destruirá por completo el mercado", dijo, al comentar la idea de que los países del G7 establezcan un límite al petróleo ruso para limitar los ingresos de este país y bajar al mismo tiempo los precios mundiales.El funcionario señaló también que si se toma tal decisión, Rusia "no suministrará petróleo y productos petrolíferos" a los países que impongan topes de precios "ya que no trabajaremos en condiciones de no mercado".La cúpula política de los países europeos impuso limitaciones a Rusia tras el inicio de su operación militar el pasado 24 de febrero para frenar los bombardeos de Volodímir Zelenski contra los civiles de Donetsk y Lugansk.

