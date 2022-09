Bolsonaro dice que hay gente que quiere asociarle al intento de asesinato de Cristina

"Es un riesgo que todo el mundo corre, yo casi muero en 2018 y no vi a la izquierda preocuparse por mí; cuando me apuñalaron hubo gente por ahí que vibró", inició Bolsonaro, que después añadió: "Lo lamento, ya hay gente que quiere poner ese problema en mi cuenta, menos mal que el agresor no sabía manejar armas; si supiese habría tenido éxito", dijo en declaraciones a la prensa recogidas por el diario O Globo.