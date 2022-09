https://sputniknews.lat/20220902/el-ataque-a-la-vicepresidenta-argentina-cristina-fernandez-es-resultado-de-un-discurso-de-odio-1130025713.html

"El ataque a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández es resultado de un discurso de odio"

"El ataque a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández es resultado de un discurso de odio"

LA HABANA (Sputnik) — El intento de asesinato perpetrado contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, es el resultado de la... 02.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-02T20:40+0000

2022-09-02T20:40+0000

2022-09-02T20:40+0000

américa latina

argentina

intento de atentado contra cristina fernández

cristina fernández de kirchner

cuba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1117878130_203:296:2722:1713_1920x0_80_0_0_a282ed95f2fec9a9c615f307bd2bab32.jpg

En charla con Sputnik, Ilarregui recordó que en Argentina, desde el año 1983, con la finalización de la dictadura militar, se alcanzó un acuerdo entre los distintos partidos de que la violencia era un camino que nadie elegía ni quería."Tanto es así que en 1987, en un intento que hubo de sublevación militar ante los juicios a los militares acusados de genocidio, las fuerzas políticas se congregaron en Plaza de Mayo [Buenos Aires] para defender al Gobierno de [Raúl] Alfonsín [1983-1989]. Todos fuimos convocados a defender la democracia", recordó."La democracia es 'ellos y nosotros', no 'ellos o nosotros'. Vamos a cambiar eso o vamos por muy mal camino, y esto hoy lo estamos contando y podemos hacer el análisis (…) la verdad que es trágico, y uno no puede pensar qué pasaría en la sociedad argentina con la muerte de la vicepresidenta", subrayó Ilarregui.El diplomático expresó sus dudas respecto a que, aunque el magnicidio no ocurrió, las razones que lo impulsaron siguen existiendo; si bien no hubo una orden directa, indudablemente la construcción de un discurso de odio trae aparejado que haya gente que interpreta y quiere protagonizar ese hecho y ponerse en un lugar como "salvador" de una situación así, donde han muerto muchos líderes.Añadió que por antagonismo también se ha creado una idea de amor en un sector importante de la sociedad argentina hacia Fernández, quien gobernó entre 2007 y 2015."Cuanto más la odian a ella, más la queremos. Pero esto no es una competencia de emociones, debe ser algo más racional, más serio, si queremos construir un gran país. Tenemos todas las posibilidades, pero las debilidades de la dirigencia a veces hace que nos frustremos", dijo Ilarregui.El 1 de septiembre, un hombre identificado por la prensa local como Fernando Sabag Montiel, de 35 años, apuntó con un arma de fuego a la vicepresidenta, cuando esta se bajaba del auto frente a su departamento en el barrio Recoleta de Buenos Aires.De acuerdo con el mandatario argentino, Alberto Fernández, el arma, que contenía cinco balas en el cargador, no se disparó a pesar de haber sido gatillada.Se conoció a través de la prensa local que el agresor detenido en el sitio es de origen brasileño y cuenta con antecedentes por portación de armas que le valieron una detención en 2021.

https://sputniknews.lat/20220902/el-gobierno-de-nicaragua-expresa-consternacion-por-el-intento-de-magnicidio-en-argentina-1130025228.html

https://sputniknews.lat/20220902/parlamento-venezolano-senala-que-el-ataque-contra-fernandez-vulnera-principios-democraticos-1130024073.html

argentina

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, intento de atentado contra cristina fernández, cristina fernández de kirchner, cuba