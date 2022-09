https://sputniknews.lat/20220904/masiva-participacion-en-plebiscito-de-salida-para-una-nueva-constitucion-en-chile--fotos-1130062349.html

Masiva participación en plebiscito de salida para una nueva Constitución en Chile | Fotos

Masiva participación en plebiscito de salida para una nueva Constitución en Chile | Fotos

Con largas filas en los centros de votación, la ciudadanía de Chile resolverá finalmente si aprueba o rechaza la propuesta de nueva Constitución Política... 04.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-04T20:36+0000

2022-09-04T20:36+0000

2022-09-04T20:36+0000

américa latina

chile

convención constituyente de chile

constitución de chile

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1130062203_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_134e5ded078da44eb9c60fa34ab2d1a2.jpg

A las 08:00 horas (12:00 GMT) de este domingo 4 de septiembre se comenzaron a constituir las mesas de sufragio en gran parte del territorio chileno. Son cerca de 15 millones de ciudadanos los convocados a votar a este plebiscito de salida, primero con voto obligatorio e inscripción automática, y donde se define si se aprueba o rechaza la propuesta de nueva Constitución.Proceso iniciado el 15 de noviembre del 2019, con el llamado Acuerdo por la paz, que fue la salida institucional a la revuelta social iniciada el 18 de octubre de ese mismo año, y que tras 1024 días tiene a la ciudadanía como protagonista para decidir si se reemplaza la Carga Marga heredada de la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet (1973-1990)."Voto por el cambio, hay muchas diferencias, mucha desigualdad, tenemos que cambiar. Por la justicia social, para una dignidad como se decía el 8 de octubre", señala a Sputnik Fabiola Fredes, trabajadora, con discapacidad auditiva, quien voto en el Estadio Nacional junto a su hija Valentina, quien a sus 20 años no manifiesta por qué se debe votar."Porque es importante, yo que soy estudiante. Veo a mi mamá, veo a mis abuelos porque vivo von ellos, y por eso sé lo que hay que votar… por el cambio".A la misma hora que votaban ambas mujeres emitían su voto, el Servicio Electoral a través de un comunicado, informaba que, "El 100% de las mesas de votación del país y del extranjero, 38.472 en total, fueron constituidas y ya están habilitadas para la elección".Quien detalla que en su local el universo electoral alcanza alrededor de los 13.000 votos, "con un registro promedio de 400 personas por mesa". Vergara consultado cerca del mediodía, por la participación y proyección de votación en esta elección comentó que cree será alta."Yo pasé preguntando hace una hora y media y ya habían alrededor de 100 votos por mesa, por lo tanto, a esta hora, yo te diría que hay fila de 30, 40, 50, deberíamos estar llegando a los 200 o 300 votos perfectamente. En la tarde deberíamos llegar prácticamente al 90, 80% del total del registro".Una variopinta participación ciudadanaLa masiva convocatoria reunió a jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, quienes, ya sea por obligación o por el deseo de ser parte de esta jornada electoral se dieron cita en los distintos locales donde está ubicadas las mesas receptoras de sufragios."No quería venir, pero al doctor [médico] le pedí si me podía hacer un papelito y no quiso, así que vine a votar no más", confiesa María Gracia, abuela de 82 años quien también cuenta que ha votado en la mayoría de las elecciones, pero que esta vez por su movilidad no quería asistir, pero no quiere recibir una multa por no sufragar.Un caso muy distinto al de Sofía Pérez, mujer de 52, quien considera que, a este plebiscito como un proceso histórico, "y todos tenemos que participar, porque es la única instancia que la ciudadanía para realmente manifestar sus opciones. Todo lo demás métodos de catarsis, pero la verdadera manifestación ciudadana es esta", sostiene a Sputnik tras votar en su local ubicado en la comuna de Las Condes.Para Tomas Figueroa, votante no vidente, y que fue trasladado al colegio Carmela Carvajal en la comuna de Providencia el venir a votar hoy es para "cumplir con mi deber cívico" y considera que es un tema delicado electoralmente, considerando lo que se vota, una nueva Carta Marga.Lo cierto es que pasadas las 18:00 horas (22:00 GMT) se iniciará el cierre de mesas, las que estarán abiertas hasta que sufrague el último elector en fila. Horario donde se comenzarán a conocer los primeros resultados en el territorio chileno, y que permitirán saber si se aprueba o rechaza una nueva Constitución.

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Carolina Trejo Vidal https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108973/03/1089730351_0:173:2048:2221_100x100_80_0_0_d75ccddc27ac10676e247ef117f74b8d.jpg

Carolina Trejo Vidal https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108973/03/1089730351_0:173:2048:2221_100x100_80_0_0_d75ccddc27ac10676e247ef117f74b8d.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Carolina Trejo Vidal https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108973/03/1089730351_0:173:2048:2221_100x100_80_0_0_d75ccddc27ac10676e247ef117f74b8d.jpg

chile, convención constituyente de chile, constitución de chile, 📝 reportajes