La justicia peruana suspende audiencia para prohibir a primera dama salir del país

La justicia peruana suspende audiencia para prohibir a primera dama salir del país

LIMA (Sputnik) — El Poder Judicial de Perú (PJ) suspendió la audiencia que se iba a realizar para resolver el pedido de la fiscalía de ordenar impedimento de...

américa latina

perú

pedro castillo

corrupción

justicia

El PJ iba a resolver el pedido fiscal para que la esposa del jefe de Estado no pueda salir del país a causa de su presunta participación en una mafia dedicada al tráfico de influencias.Este presunto delito se habría usado para favorecer a empresas privadas en la concesión de obras públicas; el presidente también está investigado por este caso.Benji Espinoza señaló que el PJ no especificó las razones de la suspensión de la audiencia, así como aún no se informó sobre una nueva fecha para llevarla a cabo.

perú

