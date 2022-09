https://sputniknews.lat/20220906/el-85-de-los-brasilenos-cree-que-las-noticias-falsas-pueden-influenciar-las-elecciones-1130135184.html

El 85% de los brasileños cree que las noticias falsas pueden influenciar las elecciones

Según el sondeo, "el 85% de los electores brasileños cree que las noticias falsas pueden impactar en las elecciones", mientras que el 12% afirma que no deben impactar y el 3% no sabe o no respondió.Los más jóvenes, con edades de entre 16 y 24 años, son los que más creen (91%) que las noticias falsas pueden afectar el sentido del voto.La difusión de noticias falsas y desinformación, sobre todo por parte del equipo de campaña del entonces candidato Jair Bolsonaro, marcó las elecciones de 2018.Este año el Tribunal Superior Electoral (TSE), órgano que vela por el buen funcionamiento de las elecciones, tomó diversas medidas para evitar los bulos, firmando acuerdos con las principales empresas de tecnología y redes sociales.Aún así, las noticias falsas ya se están propagando rápidamente; una de las que está teniendo más repercusión es la que dice que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) cerrará las iglesias si llega al poder.Esta falsedad, proferida por el pastor evangélico Marcos Feliciano, aliado de Bolsonaro, ha sido desmentida en repetidas ocasiones, pero aún así puede tener un impacto considerable en el electorado religioso, clave para decantar el resultado de los comicios.

