Incertidumbre en Chile: ¿cómo continuará el proceso constituyente?

Un incierto escenario se abrió en Chile tras el holgado triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre. Mientras el Gobierno busca... 06.09.2022

"Me parece complejo el escenario y creo que es una oportunidad para reflexionar más allá de visiones erróneas, a mi juicio, que han aparecido durante el último tiempo: la idea de que Chile había cambiado completamente tras [el estallido social del] 2019 y que la revuelta sería un proceso lineal e irreversible", dijo a Sputnik Camilo Godoy, sociólogo de la Universidad de Chile.En el plebiscito del 25 de octubre de 2020, la opción Apruebo a una nueva Constitución obtuvo el 78,27% de las preferencias, mientras que la opción Convención Constitucional, como órgano encargado de redactarla, fue la vencedora con el 78,99% de los votos. Dos años después de esa abrumadora mayoría, el pueblo chileno decidió rechazar con más del 60% de los sufragios la propuesta elaborada por los 154 convencionales.Este 5 de septiembre, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió al nuevo proceso que se instalaría tras el triunfo del Rechazo en la propuesta constitucional."El rol central va a estar en el Congreso. Hemos establecido principios fundamentales que creemos que son como base para la conversación que también va a tener que resolver el Congreso y los partidos que tengan representación previa conversación y diálogo con la sociedad civil", sostuvo Vallejo desde el Palacio de La Moneda.Una reunión clave y la postura de la derechaA primera hora de este lunes 5, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, junto a Álvaro Elizalde, presidente del Senado, llegaron hasta La Moneda para reunirse con el mandatario Gabriel Boric para saber el camino a seguir luego de la derrota de la propuesta constituyente."El presidente Boric nos ha pedido que en el Congreso Nacional se desarrolle un diálogo que permita establecer un camino institucional para avanzar en el proceso constituyente", sostuvo Elizalde."Esperamos avanzar con celeridad en este proceso, escuchando las distintas voces y propuestas que realicen partidos políticos, bancadas y las organizaciones civiles", agregó.Soto se refirió a la creación de un nuevo órgano que redacte una propuesta constitucional. Señaló que "el Congreso se pone a disposición del país y del presidente, quien se va a abocar a lo que implica gobernar, solucionar los problemas de la ciudadanía en materia de seguridad, economía".El parlamentario explicó que esta semana esperan reunirse con todas las bancadas del Parlamento para avanzar en un proceso que permita un cambio constitucional.Si bien hay un ánimo común en gran parte de la derecha de avanzar en un nuevo proceso constituyente, las reglas podrían cambiar respecto a lo que fue la Convención Constitucional en términos de paridad, lista de independientes y escaños reservados."Lo dijimos desde el primer día: el triunfo del Rechazo es el triunfo del sentido común y no de un sector político. Se rechazó un texto que nos dividía. Hoy el compromiso es con una nueva oportunidad para Chile, un nuevo pacto social y una buena constitución que una a nuestro país", señaló a través de Twitter el presidente de la Unión Demócrata Independiente (derecha), Javier Macaya.Sin embargo, desde la extrema derecha se han restado de participar en cualquier nuevo acuerdo constitucional y buscan mantener intacta la Constitución de la dictadura cívico-militar (1973-1990). Además, se restaron de cualquier reunión con el Ejecutivo.El senador y presidente del Partido Republicano, Rojo Edwards, aseguró que "Chile no merece ser castigado con otra asamblea constituyente en semejanza a la que acaba de fracasar"."Ninguna nueva constitución, otra, copiada traerá, per se, mejor salud o educación o vivienda. No más mentiras constitucionales", agregó en su discurso luego del triunfo del Rechazo.El fracaso del Apruebo y un incierto nuevo proceso constituyenteSon distintos los cuestionamientos que se han abierto al interior de los partidos oficialistas acerca de la derrota del texto constitucional y el complejo escenario que se abre para conseguir una nueva Convención Constitucional. El Gobierno ya estableció sus mínimos: electos democráticamente y paridad."El escenario es de todas maneras conflictivo y no está resuelto y ahí quizá puede haber un espacio de activación, en el sentido de que sectores populares apoyan fuerzas conservadoras, que van claramente contra sus intereses pero sin una consistencia ideológica", dijo Godoy.Ana María Gutiérrez Ibacache, magíster en Análisis Político de la Universidad Complutense de Madrid y académica de la Universidad Tecnológica Metropolitana, dijo a Sputnik que con "la paridad pareciera existir un consenso transversal, de acuerdo a lo que han planteado voces políticas del Rechazo, y también desde el oficialismo, como uno de los mínimos intransables de la continuidad de este proceso constituyente".Las próximas semanas serán claves para saber qué pasará con el proceso constituyente y cuáles serán sus características. Mientras tanto, se espera que el Gobierno realice un masivo cambio de gabinete como consecuencia del triunfo del Rechazo en el referéndum constitucional.

