https://sputniknews.lat/20220906/indigenas-ai-cofan-y-waorani-de-ecuador-exigen-al-estado-que-cumpla-sentencias-1130151598.html

Indígenas A´I Cofán y Waorani de Ecuador exigen al Estado que cumpla sentencias

Indígenas A´I Cofán y Waorani de Ecuador exigen al Estado que cumpla sentencias

QUITO (Sputnik) — Representantes de las nacionalidades Waorani y A´I Cofán de Ecuador demandaron a la Corte Constitucional exigir al Estado el cumplimiento de... 06.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-06T21:28+0000

2022-09-06T21:28+0000

2022-09-06T21:28+0000

américa latina

ecuador

pueblos indígenas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1113530444_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_b6399f1a178e76ab51ea868d544bd0ab.jpg

En declaraciones a la prensa en las afueras de la sede de la CC, Waramag explicó que desde 2018 la Corte de la provincia Sucumbíos falló contra 52 concesiones mineras en ese territorio y además exigió la reparación integral de la parte afectada por la actividad, lo cual no se ha cumplido hasta la fecha."Por eso llegamos aquí, para presentar acción de incumplimiento contra los ministerios de Ambiente y Energía y Minas, por no cumplir obligaciones", enfatizó el líder indígena.Por su parte, el presidente de la nacionalidad Waorani, Gilberto Nenquimo, explicó que en 2019 el Estado ingresó en ese territorio sin hacer consulta previa, lo cual constituyó una violación a su autodeterminación."Como dirigentes estamos aquí para que la Corte cumpla, porque violó nuestro territorio y la cultura Waorani", recalcó.Junto a los líderes indígenas llegó a la capital el abogado de derechos humanos, Jorge Acero, quien advirtió que se trata de "un largo camino de cinco o seis años" y afirmó que quienes han acompañado este proceso consideraron que se dio "un paso fundamental".Nenquimo precisó que el movimiento de esta jornada busca solicitar a la CC una acción de incumplimiento que implica exigir que se acaten las sentencias."Este tema se discutió en la mesa número cinco del diálogo con el Gobierno. En este caso lo que tiene que ver con el extractivismo", aseguró Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas.Iza instó a un acto de solidaridad no solo para luchar por la vida indígena, sino a nivel global, donde se necesita salvaguardar el 80% de la cuenca amazónica, a la que pertenecen nueve países, entre ellos Ecuador.Los demandantes señalaron que esperan comprensión por parte de la CC a fin de hacer cumplir las sentencias.

https://sputniknews.lat/20220808/la-lucha-indigena-en-america-latina-entre-avances-y-el-eterno-genocidio-1129161463.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, pueblos indígenas