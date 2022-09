https://sputniknews.lat/20220906/intransigencia-en-malvinas-y-ucrania-y-crisis-truss-unira-al-reino-unido-y-a-los-conservadores-1130150934.html

Intransigencia en Malvinas y Ucrania, y crisis: ¿Truss unirá al Reino Unido y a los conservadores?

La primera ministra británica, Liz Truss, designó este martes 6 como titular de Exteriores de su nuevo Gobierno a James Cleverly, en medio de la crisis internacional y las diferencias con la Unión Europea por el protocolo para Irlanda del Norte.La líder británica tiene el enorme desafío de unificar al país y sacarlo de las dificultades económicas, frente a los efectos del Brexit, la pospandemia y la altísima inflación, entre otros temas.Truss se posiciona ante varios frentes abiertos, bajo una línea dura y con poco tiempo para ubicar competitivamente a su partido conservador para las elecciones generales de 2024.La tarea no es sencilla. Su antecesor Boris Johnson fue forzado a renunciar tras varios escándalos que calaron en profundidad en la imagen y la confianza de la ciudadanía en los tories y potenciaron en la competencia electoral al opositor Partido Laborista."Truss asume en una coyuntura muy delicada, marcada por la crisis de la energía que se suma al incremento de los servicios básicos y a los efectos que se arrastran por la pandemia", dijo a Telescopio el investigador uruguayo Nicolás Pose, Magíster en Economía y Política InternacionalLa exsecretaria de Relaciones Exteriores, de 47 años, es conocida por su línea dura y su admiración a las políticas de la ex primea ministra Margaret Thatcher (1979-1990), impulsora de la Guerra de las Malvinas contra Argentina, en 1982."El desafío es grande. Truss se ha presentado como una heredera de la línea política su antecesor Boris Johnson y no genera apoyo en parte de sus colegas del partido. Debe realizar un tejido político importante en busca de respaldos internos", sostuvo Pose.La crisis energética es uno de los principales desafíos de su gestión, así como el deterioro de la calidad del empleo que llevó a grandes protestas en especial en el sector ferroviario con la mayor huelga en 30 años.Desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, en febrero, Londres proporciona un importante apoyo militar a Kiev.Consultado sobre la política exterior, el entrevistado sostuvo que "no esperaría grandes cambios en su política exterior, sino más bien una política de continuidad".Por su parte, el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, aseguró que la "intransigencia" de Truss será de poca ayuda para fortalecer la posición internacional del Reino Unido durante su desempeño como primera ministra.Consultado por este tema, el analista internacional argentino Alberto Hutschenreuter dijo a Telescopioque, en relación con Rusia, "es muy posible que no solo se mantenga la política de presión a Moscú y de apoyo con suministro de armas a Ucrania, sino que esta podría incrementarse"."A Occidente le interesa estirar el conflicto y la nueva primera ministra británica sigue esa línea", agregóEn febrero de este año, Truss defendió a las Islas Malvinas como "parte de la familia británica", y desestimó cualquier reclamo por parte de Argentina.El excombatiente de Malvinas, Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Combatientes de la Plata, dijo a Telescopio que con la asunción de Truss, "seguramente los británicos van a seguir con la retórica de no sentarse a dialogar con Argentina por Malvinas, como lo plantean distintas resoluciones de Naciones Unidas".“Van a endurecer y seguir profundizando la militarización en el Atlántico Sur, algo que amenaza no solo a la paz en Argentina sino a la paz de la región. Reino Unido con Truss persiste en sostener una posición que no respeta las disposiciones", aseguró.La relación que la premier mantendrá con Irlanda del Norte y Escocia también forman parte de las posibles dificultades a las que deberá enfrentarse en la era posbrexit.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

