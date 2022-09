https://sputniknews.lat/20220906/que-hara-boris-las-opciones-de-johnson-tras-salir-del-gabinete-britanico-1130142036.html

¿Qué hará Boris? Las opciones de Johnson tras salir del Gabinete británico

¿Qué hará Boris? Las opciones de Johnson tras salir del Gabinete británico

El otrora primer ministro británico, Boris Johnson, es un verdadero experto en muchos oficios. Trabajó en la consultoría empresarial, en los medios de... 06.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-06T18:45+0000

2022-09-06T18:45+0000

2022-09-06T18:45+0000

internacional

boris johnson

reino unido

europa

elizabeth truss

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1122112107_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_9e509e50efc2c0d40a648f974e3ad1c7.jpg

Con Liz Truss ya confirmada como nueva primera ministra británica, ¿qué hará Boris Johnson cuando deje Downing Street?El ex primer ministro tuvo una carrera muy variada: de reportero de Times a columnista de Daily Telegraph y editor de The Spectator; después entró en el Parlamento como diputado por la localidad de Henley antes de vencer al titular Ken Livingstone para convertirse en alcalde de Londres de 2008 a 2016.Rol en el GabineteTruss se presentó durante la campaña de liderazgo del Partido Conservador como la candidata permanente del Gobierno de Johnson.Se comprometió a mantener una serie de políticas, desde las continuas disputas con Bruselas sobre el Brexit hasta el apoyo al régimen de Kiev en medio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania.En su discurso de victoria, Truss llamó a Johnson su "amigo", pero ya había descartado su regreso a un cargo gubernamental, al menos a corto plazo."Habiendo pasado tiempo con él esta semana sobre asuntos exteriores, sospecho mucho, mucho, que no querrá un futuro papel en el Gobierno", dijo Truss a finales de julio. "Creo que necesita un merecido descanso de lo que han sido unos años muy difíciles".El problemático de BackbencherJohnson sigue siendo diputado por Uxbridge y South Ruislip, un suburbio del noroeste de Londres. Sin un puesto a nivel de gabinete, volvería naturalmente a los bancos traseros, cuyos miembros votaron abrumadoramente contra él en una moción de censura en junio.Johnson se uniría a su inmediata predecesora Theresa May y al exlíder de la oposición tory Iain Duncan Smith, quienes han hablado abiertamente sobre los problemas desde que dejaron el cargo.Pero Johnson tiene otras opciones. El ex primer ministro David Cameron dejó la política por completo tras perder el referéndum de 2016 que convocó sobre la pertenencia a la Unión Europea (UE). Los exlíderes conservadores William Hague y Michael Howard fueron ennoblecidos para sentarse en la Cámara de los Lores, al igual que Margaret Thatcher. Pero los ex primeros ministros John Major, Tony Blair y Gordon Brown aún no se han "puesto el armiño", lo que deja abierta una posible vuelta a los Comunes e incluso al Gobierno.El resultado de la investigación de la Comisión de Privilegios Parlamentarios sobre si Johnson engañó a la Cámara de los Comunes en el escándalo del Partygate podría suponer un obstáculo. La presidenta de la comisión, Harriet Harman, una veterana diputada del Partido Laborista, ha prejuzgado la investigación al afirmar que sí lo hizo. Si el resto del comité está de acuerdo con ella, Johnson podría enfrentarse a una petición de destitución en su escaño que podría desencadenar una elección parcial.Regreso al periodismoSi Johnson decide —o se ve obligado— a abandonar su puesto de diputado, siempre podría volver a su antigua profesión de periodista.A diferencia de la mayoría de los periodistas, Johnson se ganó la vida muy cómodamente como escritor de artículos de opinión para Telegraph, ganando mucho más de lo que luego hizo como primer ministro. Otro trabajo como escritor de opinión también le daría la oportunidad de atacar a los compañeros conservadores que provocaron su caída política.Jefe de la OTANLa idea de que Johnson suceda al ex primer ministro noruego Jens Stoltenberg como secretario general de la OTAN fue planteada por algunos diputados conservadores y sus homólogos ucranianos en julio.Stoltenberg, antiguo líder del Partido Laborista de su país, es una de las voces más estridentes a favor de la confrontación con Rusia desde que asumió el cargo en octubre de 2014. Su segundo mandato de cuatro años debía terminar en septiembre de este año, pero fue prorrogado un año en respuesta a la operación militar especial de Rusia en Ucrania.Johnson también estuvo al frente de la escalada del conflicto, enviando una parte importante del equipamiento del Ejército británico a Kiev e instando al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a rehuir las conversaciones de paz con Moscú.Padre a tiempo completoJohnson tuvo casi tantas esposas e hijos como ministros en su gabinete, algo que sus críticos señalaron a menudo.Ahora tendrá mucho más tiempo para pasar con su nueva esposa Carrie y sus dos hijos pequeños, Wilfred y Romy, junto con sus hijos adultos Lara Lettice, Milo Arthur, Cassia Peaches y Theodore Apollo, todos de su segunda esposa Marina Wheeler, así como su hija Stephanie, nacida en 2009 de su romance con la consultora de arte Helen Macintyre.¿Conseguirá un trabajo de verdad?En su interminable ronda de visitas oficiales y oportunidades fotográficas, Boris Johnson se disfrazó de obrero de fábrica, de técnico de laboratorio, de jefe de hospital e incluso de soldado del Ejército británico.Ninguno de estos trabajos está tan bien pagado como el de primer ministro —o incluso el de diputado—, pero tienen más seguridad laboral.Policía¿Podría Boris Johnson unirse a los chicos de azul? Un hombre se sorprendió al encontrar al primer ministro saliente en una redada policial en su edificio. Siempre populista, Johnson aprovechó la oportunidad para estrechar la mano del potencial votante.Luchador profesionalAl rendir homenaje a Johnson el 5 de septiembre, Truss dijo: "Has conseguido el Brexit. Has aplastado a Jeremy Corbyn". ¿Quizás el peso pesado de la política podría llevar algo de esa energía al ring de lucha?Boris Johnson ya ha demostrado su talento para el tipo de enfrentamiento verbal que precede a los combates de la WWE durante las preguntas semanales del primer ministro en el Parlamento. Nunca rompió kayfabe ni siquiera durante los escándalos más difíciles. Sería el claro favorito en un Royal Rumble contra sus predecesores Theresa May, David Cameron, Gordon Brown, Tony Blair y John Major.

https://sputniknews.lat/20220906/liz-truss-la-nueva-dama-de-hierro-que-promueve-a-rusia-como-enemigo-de-occidente-1130116973.html

https://sputniknews.lat/20220828/boris-johnson-vaticina-meses-dificiles-para-el-reino-unido-con-facturas-que-nos-aguaran-los-ojos-1129814861.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

boris johnson, reino unido, europa, elizabeth truss