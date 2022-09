https://sputniknews.lat/20220906/paraguay-debera-esperar-para-convertirse-en-la-meca-de-la-criptomineria-en-america-1130144511.html

Paraguay deberá esperar para convertirse en la meca de la criptominería en América

Paraguay deberá esperar para convertirse en la meca de la criptominería en América

MONTEVIDEO (Sputnik) — La decisión del presidente Mario Abdo Benítez de vetar por completo el proyecto de ley que plantea regular la minería de criptomonedas... 06.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-06T19:45+0000

2022-09-06T19:45+0000

2022-09-06T19:51+0000

américa latina

paraguay

criptomonedas

💶 divisas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1116376845_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_2878ec1d0510a7b7cc52171d9a6c47d2.jpg

En particular a empresarios que aguardaban con expectativa la promulgación de esta iniciativa que es criticada por haber sido elaborada "a las apuradas" y beneficiar a unos pocos.Es que el país sudamericano vive una fiebre por la criptominería, impulsada principalmente por la abundancia y bajo costo de la energía eléctrica.Sin embargo, los gigantes del sector, que miran a Paraguay como la "tierra prometida" para instalarse, deberán esperar un poco más de lo previsto ya que el proyecto de ley volverá al Congreso donde quienes lo critican esperan se dé una discusión más seria y amplia.La iniciativaEl proyecto de ley, impulsado por legisladores de la oposición y aprobado en ambas cámaras del Congreso de Paraguay, plantea reconocer a la criptominería como una actividad industrial.De esta forma, el sector accedería a una tarifa preferencial en materia de consumo de energía que no excederá el 15% de la vigente para el resto de la industria.Establece además permisos de hasta cinco años a favor de proveedores de servicios de criptoactivos y de criptominería.Por otra parte, regula la comercialización de criptomonedas, crea una dependencia especializada en el Ministerio de Industria y Comercio, establece sanciones, entre otras disposiciones.Criptomonedas y mineríaPara entender qué es la criptominería primero debemos entender qué son las criptomonedas.Son divisas digitales, es decir, monedas virtuales que se utilizan como medio de pago o como una inversión.A diferencia del dinero convencional, no existe físicamente, su emisión es descentralizada y no es controlada por ningún Estado o entidad.Actualmente, se estima que existen entre 10.000 y 20.000 tipos de criptomonedas, la primera de ellas y la más famosa se llama Bitcóin.Fue creada en 2009 como respuesta a la crisis financiera por parte de Satoshi Nakamoto, seudónimo que correspondería a una persona que nadie sabe exactamente quién es.Las criptomonedas operan en lo que se denomina como cadena de bloques o blockchain, un gran libro contable y público que elimina por completo la intermediación de bancos o el control de terceros.En esos bloques se registran todas las transacciones realizadas con criptomonedas, que luego deberán ser verificadas y validadas por una red de nodos, conformada por ordenadores o computadoras conectadas entre sí alrededor de todo el planeta.Allí es donde aparecen en escena los mineros, que pueden ser personas o grupos empresariales, que a través de su poder de cómputo son los encargados de confirmar esas transacciones y unirlas a otras para formar bloques que se sumarán a la cadena.Por ese trabajo es que reciben una comisión en criptomonedas y eso es lo que explica el elevado interés por la criptominería.El problema radica en que para lograr un mayor rédito o acaparar una mayor cuota del mercado minero, se precisa mayor poder de cómputo y por lo tanto más equipos y un mayor consumo eléctrico.Y si hay algo que a Paraguay le sobra es energía eléctrica y a buen precio.Casi el 90% de las empresas del país paga 58 dólares el megavatio/hora, casi la mitad del precio promedio de América del Sur que ronda los 100 dólares, señaló a la Agencia Sputnik, la ex viceministra de Minas y Energía, la ingeniera Mercedes Canese.Argumentos del vetoEl veto del presidente Mario Abdo Benítez se basa principalmente en la postura de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que sostiene que la criptominería se caracteriza por su alto consumo de energía eléctrica y escasa generación de empleo, por lo que corresponde caracterizarla como una actividad electrointensiva y no industrial.Por su parte, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), advierte que de continuar el actual crecimiento de la economía, la industria nacional paraguaya podría llegar a requerir el excedente de energía que hoy se produce, por lo que, regular la criptominería llevaría a que en los próximos cuatro años el país se vea forzado a importar energía eléctrica.El Banco Central del Paraguay, en tanto, advierte que las criptomonedas "no están respaldadas por ninguna autoridad monetaria y, por tanto, su custodia no está supervisada".ReaccionesEl principal impulsor de la iniciativa, el senador Partido Liberal Radical Auténtico (centro) Fernando Silva Facetti, advirtió que la decisión del Gobierno ignora la existencia de esta actividad que "hoy funciona en la sombra normativa"."El Ejecutivo se lava las manos y no acepta la minería como industria, que genera recursos y fuentes de trabajo, pero opera en área gris, sin poder acceder al Sistema Financiero ni establecer regulaciones que garanticen al inversionista, ni al consumidor y al Estado", escribió el legislador en la red social Twitter tras conocerse el decreto.Señaló además que la decisión impide la regulación de un sector "que pide ser controlado" y "destroza la posibilidad de llegada de nuevos inversionistas".Por su parte, Canese, actual asesora en el Senado del Frente Guasu (izquierda), calificó como positiva la decisión del presidente Abdo Benítez a pesar de las diferencias políticas.Coincidió además con los argumentos del MIC acerca del futuro de la matriz energética del país."Sí tenemos excedente (de energía). Somos el tercer exportador mundial de electricidad y si hablamos de electricidad renovable, somos el primero. Pero obviamente estamos creciendo nuestro consumo y se calcula que (...) dentro de unos 10 años, un poco más un poco menos, ya estaríamos igualando nuestra oferta de energía con nuestra demanda de energía", agregó.La exviceministra remarcó que para su partido es una preocupación no hacer contratos a largo plazo con empresas que "quizás hasta podrían pagar hoy el costo de la energía, cosa que no pasaba con esta ley".A modo de ejemplo, Canese detalló que una criptominera con medio megawatt (MW) de consumo, emplea a cuatro personas: un informático y tres guardias de seguridad."En cambio, una industria tradicional de Paraguay como es la de la cerámica, por esa misma potencia, emplea a 200 trabajadores en forma permanente", aseguró.Consultada sobre las expresiones del senador Silva Facetti quien sostuvo en Twitter que tras esta decisión Paraguay "seguirá regalando su energía" a Brasil y Argentina, Canese coincidió "que es un precio miserable el que nos pagan esos dos países porque hoy el precio de mercado no está a menos de 200 dólares por megawatt hora y nosotros vendemos por el orden de los 50 dólares".Pero aclaró que la criptominería "quiere un precio menor que ese todavía. Entonces, si no genera empleo, si no genera valor agregado, si no genera desarrollo, qué diferencia hace que se consuma acá o en Brasil y Argentina. En términos de desarrollo económico sigue siendo extractivismo y encima nos quieren pagar menos", sentenció.Ampliar la discusiónAhora el proyecto de ley pasará regresará al Congreso paraguayo para su discusión.Por separado, ambas cámaras, Diputados y Senadores, deberán decidir si mantienen el texto original o si aceptan el veto del presidente Mario Abdo Benítez.Organizaciones sociales y civiles relacionadas a la criptomonedas y a la tecnología reclaman que la instancia sirva para ampliar el debate y enriquecer la iniciativa.En particular, subrayan la necesidad de que el Estado entienda la importancia que supondrá en el futuro la tecnología de la Blockchain en pos de eliminar la burocracia y mejorar el acceso al conocimiento.El secretario de la Asociación Paraguaya de Blockchain, Luis Benítez, dijo a la Agencia Sputnik, que a pesar de que formaron parte del proceso de elaboración del proyecto de ley "todas las propuestas que llevábamos nunca fueron escuchadas ni en Diputados ni en el Senado".Según la Constitución de Paraguay, las cámaras tendrán un plazo de sesenta días corridos para expedirse desde el reingreso del proyecto de ley vetado.Si una de las cámaras no se pronunciara sobre la objeción dentro del plazo estipulado, se entenderá que aprueba lo resuelto por la otra cámara o el Poder Ejecutivo, en el caso de que sea la cámara de origen la que no se pronuncie dentro del plazo señalado.Para la ratificación del proyecto de ley, se requiere la mayoría absoluta (23 votos), de conformidad al Artículo 209 de la Constitución Nacional de Paraguay.

https://sputniknews.lat/20220830/el-presidente-de-paraguay-veta-el-proyecto-de-ley-que-regula-criptomineria-1129858349.html

https://sputniknews.lat/20220212/uruguay-en-camino-a-ser-el-hub-regional-de-criptomonedas--1121580530.html

https://sputniknews.lat/20220328/paraguay-considera-inadmisibles-propuestas-brasilenas-por-itaipu-1123680384.html

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Diego Montesdeoca

Diego Montesdeoca

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Diego Montesdeoca

paraguay, criptomonedas, 💶 divisas