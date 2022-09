https://sputniknews.lat/20220907/rusia-no-duda-que-occidente-quiere-sacar-provecho-del-acuerdo-alimentario-1130183763.html

Rusia no duda que Occidente quiere sacar provecho del acuerdo alimentario

Rusia no duda que Occidente quiere sacar provecho del acuerdo alimentario

Occidente esconde su afán de lucro bajo pretextos bienintencionados, declaró el diputado del Consejo de la Federación de Rusia, Iván Abrámov.

Así, coincidió con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien precisó que los barcos con grano que salen de los puertos de Ucrania en el marco del pacto alimentario se dirigen a los Estados de la Unión Europea (UE)."Si excluimos a Turquía como país mediador, entonces todo, casi todo el grano exportado desde Ucrania no se envía a los países en desarrollo y los más pobres, sino a los países de la UE", declaró el jefe de Estado.Abrámov precisó que hoy se tiene la capacidad de rastrear a dónde va este grano y quién es el consumidor final."Pueden decir lo que quieran en los medios de comunicación [occidentales], pero podemos ver dónde atracan estos barcos y dónde descargan, y quién recibe los productos después. Así que, por supuesto, el presidente es consciente de ello y hoy se lo decimos a todo el mundo y revelamos sus cartas", añadió el senador.El 22 de julio, Rusia, Turquía y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades.Los representantes del Gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU.Además, Rusia firmó con la ONU un memorándum para facilitar la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales.El 7 de septiembre, el embajador de Moscú ante la ONU, Vasili Nebenzia, declaró que el acuerdo negociado por el organismo con Ucrania y Rusia sobre la exportación de cereales y fertilizantes a través del mar Negro no está funcionando dado que ningún barco ruso ha exportado un solo grano hasta ahora.El acuerdo expira en noviembre, pero Rusia no excluye la posibilidad de retirarse dado que no hay "ningún resultado" que mostrar.

