Erdogan anuncia planes de debatir el pacto alimentario con Putin en Samarcanda

ANKARA (Sputnik) — El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que espera discutir con su homólogo ruso, Vladímir Putin, el acuerdo alimentario al... 08.09.2022, Sputnik Mundo

El líder turco destacó que Rusia no está suministrando sus alimentos a los países con una gran demanda."Putin tiene razón en este tema. El grano como parte de los envíos de alimentos va a los países ricos, no a los necesitados. Por otro lado, a Putin le preocupa el tema de que el grano vaya a los países que impusieron sanciones contra Rusia. Queremos que el suministro de grano ruso comience", recalcó.El 7 de septiembre, el mandatario ruso denunció que los barcos con grano, que salen de los puertos de Ucrania en el marco del pacto alimentario, no se dirigen a los países en desarrollo o los necesitados, sino que navegan a los Estados de la Unión Europea. En su opinión, vale la pena discutir con el presidente turco las restricciones existentes en esta ruta.A su vez, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, aseguró que la parte del acuerdo de productos relacionados con la exportación de alimentos y fertilizantes rusos no funciona. El acuerdo debe renovarse en noviembre, pero no está claro si Rusia lo firmará.El pasado 22 de julio, Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania. Los representantes del Gobierno ucraniano firmaron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU. Además, Rusia firmó con la ONU un memorando para contribuir a la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales.

