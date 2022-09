https://sputniknews.lat/20220909/corea-del-norte-aprueba-una-ley-que-la-declara-oficialmente-un-estado-con-armamento-nuclear-1130265452.html

Corea del Norte aprueba una ley que la declara oficialmente un Estado con armamento nuclear

Corea del Norte aprueba una ley que la declara oficialmente un Estado con armamento nuclear

09.09.2022

internacional

corea del norte

kim jong-un

armas nucleares

La aprobación del decreto se dio en el marco de una sesión de la Asamblea Popular Suprema en la cual el líder norcoreano Kim Jong-un afirmó que esta medida se trata de una acción "irreversible", por lo que rechazó de antemano la posibilidad de negociar cualquier acuerdo encaminado a la desnuclearización."La legalización de la política de fuerza nuclear es significativa aquí, donde se ha trazado una línea para que ya no podamos negociar sobre nuestras armas nucleares", afirmó el mandatario norcoreano, según la agencia estatal surcoreana Yonhap.Según Yonhap, la fuerza nuclear se usará como último recurso ante la agresión y con el fin de proteger la soberanía nacional. Asimismo, se usará en caso de "ataque hostil" o amenaza en contra del sistema de comando y control de la fuerza nuclear.Si bien Corea del Norte sostiene que no se trata de una amenaza, precisó que el uso de armas nucleares será automático en caso de una agresión.El decreto también establece medidas de protección para evitar la fuga de tecnologías, instalaciones o materiales nucleares, por lo que este tipo de armas no se venderán a otros países.

corea del norte

