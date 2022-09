https://sputniknews.lat/20220909/la-corte-de-peru-determinara-si-el-presidente-puede-ser-investigado-por-la-fiscalia-1130311061.html

La Corte de Perú determinará si el presidente puede ser investigado por la Fiscalía

La Corte de Perú determinará si el presidente puede ser investigado por la Fiscalía

LIMA (Sputnik) — La Corte Suprema de Perú anunció que determinará en segunda instancia si es viable que un presidente pueda ser investigado por la Fiscalía... 09.09.2022, Sputnik Mundo

En junio, la Justicia peruana determinó en primera instancia que un mandatario podía ser investigado por la Fiscalía haciendo una interpretación del artículo 117 de la Constitución.Dicho artículo señala que un presidente no puede ser acusado judicialmente durante el ejercicio de su mandato; sin embargo la justicia determinó que si bien un mandatario no puede ser acusado, sí puede ser investigado.La defensa del presidente Castillo, quien tiene abiertas cinco investigaciones por presunta corrupción, apeló la decisión en primera instancia a fin de bloquear las acciones de la Fiscalía.La Corte Suprema no ha determinado cuándo dará una sentencia sobre la apelación.

