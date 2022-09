https://sputniknews.lat/20220909/la-pesadilla-energetica-podria-hacerse-realidad-en-europa-1130286774.html

La pesadilla energética podría hacerse realidad en Europa

Los Estados europeos intentan reducir los suministros de combustible azul de Rusia, pero las restricciones forzadas al consumo de gas ruso podrían ser un... 09.09.2022, Sputnik Mundo

El autor recuerda que la Unión Europea (UE) es totalmente dependiente de Rusia porque produce más de dos tercios de su energía a partir del gas natural, el 40% del cual procede del Nord Stream. Tras la subida de precios, los dirigentes de la UE aprobaron un paquete presupuestario de 375.000 millones de dólares.Además, "no hay suficiente oferta de GNL en el mercado para sustituir todo el gas ruso" para Europa, subrayó Runkevicius.Si Nord Stream queda sin funcionamiento debido a las sanciones, por ejemplo, Alemania tendrá que pasar a un racionamiento obligatorio del consumo, lo que podría llevar a una caída del 65% de la producción, según los cálculos de Goldman Sachs."En otras palabras, este fiasco energético podría poner de rodillas a alguna industria en Europa. Y lo peor de todo es que ni siquiera el paquete presupuestario de 375.000 millones de dólares que ha reunido Europa puede salvarlo, porque no se puede comprar gas que no existe", concluyó el columnista.El 2 de septiembre Gazprom informó que el gasoducto Nord Stream, anteriormente detenido durante tres días para un mantenimiento programado, no puede reanudar su labor debido a una fuga de aceite en la turbina Trent 60, la única que seguía funcionando.El segundo gasoducto submarino que conecta a Rusia con Alemania, Nord Stream 2, quedó paralizado en la fase de certificación debido a las medidas restrictivas que Occidente impuso a Moscú en relación con la crisis en Ucrania.Desde el pasado 30 de mayo, la UE vetó más de dos terceras partes de las exportaciones de gas ruso a Europa. El objetivo es que para finales de 2022 la región reduzca sus importaciones de este energético desde suelo ruso hasta en un 90%.

