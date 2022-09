https://sputniknews.lat/20220910/cambio-de-postura-hacia-rusia-o-cambio-de-gobiernos-que-le-espera-a-la-ue-por-la-crisis-energetica-1130330834.html

Cambio de postura hacia Rusia o cambio de Gobiernos: qué le espera a la UE por la crisis energética

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró anteriormente que Europa se enfrentará a graves problemas el próximo invierno debido a la reducción del suministro de gas procedente de Rusia. Según Erdogan, "Europa está recogiendo lo que ha sembrado con su actitud hacia Rusia y la imposición de sanciones".Los expertos turcos comentaron a Sputnik el posible impacto de la crisis energética en la situación política de Europa y las perspectivas de que los Gobiernos europeos revisen las relaciones con Rusia en medio de las crecientes protestas.Debido a la crisis energética, causada por las sanciones antirrusas, el bienestar de los ciudadanos europeos ya empezó a disminuir y los próximos meses la situación solo empeorará, indicó el coordinador de la plataforma ATE (Asia-Turquía-Europa) Barís Hasán."Con la interrupción del suministro de gas a Europa, vimos un aumento significativo del coste de la producción industrial. La generación de europeos, que no sabía lo que era la alta inflación, se enfrentó a ella. Como resultado, el bienestar del ciudadano europeo medio empezó a disminuir notablemente. Esto se acentuará en los próximos meses", dijo el politólogo.El experto enfatizó que Europa comienza a enterarse plenamente de la importancia geopolítica de la energía rusa. Subrayó que los pueblos europeos se oponen históricamente a los Gobiernos que, con sus políticas, afectan negativamente a su bienestar.Asimismo, al calificar las medidas adoptadas por Europa de 'absurdas', Hasán destacó que estas demuestran que los Gobiernos europeos no comprenden la profundidad de la crisis mundial y son "incapaces de aplicar políticas acordes con la realidad actual"."Si las divisiones entre el público y los Gobiernos en Europa se profundizan, lo que creo que ocurrirá inevitablemente, podríamos ver importantes crisis de Gobierno o cambios de poder en algunos países europeos este invierno", anotó, al indicar que se espera un cambio de Gobierno en Italia, mientras que el Gobierno alemán se verá aún más acorralado y probablemente se verá obligado a revisar sus políticas."Otros países europeos más pequeños también podrían ver un cambio de Gobierno", agregó.Por su parte, el asesor jefe del Centro de Estudios Políticos y Gestión de Crisis (ANKASAM, Ankara) Cenk Pala, indicó que Europa no está lista para la crisis emergente."En este momento, la capacidad de almacenamiento de gas en Europa alcanzó el 75%. Si Europa consigue reponer sus reservas de gas al 85%, como esperaba, al menos hasta principios de noviembre, podrá pasar parte del invierno. Sin embargo, esto no resolvería el problema por completo. Todo indica que la crisis energética en Europa no hará más que empeorar. No se puede lograr un acuerdo con las medidas que se están tomando. Es evidente que Europa no estaba preparada para esta crisis", dijo a Sputnik.Además, afirmó que en esta situación Rusia se benefició, reorientándose del mercado europeo al asiático mientras que el embargo europeo no tuvo ningún plan alternativo.El experto destacó que Europa ya no puede volver al viejo orden y debe considerar las alternativas, sin embargo, el suministro de gas desde Argelia y Egipto no podrá abastecer los 170.000 millones de metros cúbicos que necesita Europa debido al alto nivel de consumo interno de estos países.Aunque el GNL estadounidense se presentó como una solución, según Pala "no será posible aumentar la producción hasta dentro de dos años", mientras que Europa necesita una solución rápida.En este contexto, Turquía se ofrece como mediador, tratando de calcular las consecuencias de una posible ruptura dentro del eje euroatlántico."La declaración de Erdogan envía un mensaje a sus aliados occidentales: dice que la crisis actual terminará de una forma u otra y que los países occidentales tendrán que sentarse con Rusia, por lo que les insta a reconsiderar su posición respecto a este país", aseveró a su vez Barís Hasán.

