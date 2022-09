https://sputniknews.lat/20220910/el-lider-indigena-de-ecuador-senala-atasco-en-dialogo-sobre-mineria-y-petroleo-1130320748.html

El líder indígena de Ecuador señala atasco en diálogo sobre minería y petróleo

El líder indígena de Ecuador señala atasco en diálogo sobre minería y petróleo

QUITO (Sputnik) — El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, confirmó que persiste un atasco en el diálogo con el... 10.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-10T01:59+0000

2022-09-10T01:59+0000

2022-09-10T01:59+0000

américa latina

📰 paro nacional en ecuador (2022)

ecuador

indígenas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1127888908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b999c0f5027839eb60815a10a810f59.jpg

El 9 de septiembre estaba prevista la presentación de los acuerdos en las mesas técnicas instaladas entre el Gobierno y el movimiento indígena luego de 18 días de paro.Según trascendió las partes rubricaron tres actas con acuerdo y desacuerdo en el marco de los diálogos entre el Gobierno y las organizaciones sociales.Las mesas técnicas que debían cerrar hasta el 9 de septiembre eran: Focalización de subsidios a los combustibles; Banca pública y privada; Fomento productivo; Control de precios de productos de primera necesidad, y Energía y recursos naturales.El ministro del Gobierno, Francisco Jiménez, señaló desde su cuenta en Twitter que "problemáticas abandonadas por años, hoy llegan a acuerdos en la Mesa de Energía y Recursos Naturales, luego de jornadas productivas junto a las organizaciones indígenas".Acuerdos del diálogoEn tanto, la Mesa de Energía y Recursos Naturales se cerró el 9 de septiembre con la aceptación de una moratoria a las actividades mineras e hidrocarburíferas sujetas a auditoría.Respecto a la minería se aprobó la evaluación Integral en Minería e Hidrocarburos; la desgraficación de las concesiones mineras y la remediación Ambiente, así como la instalación de mesas para la elaboración de leyes.En cuanto a la Mesa de control de precios se acordó la difusión de tarifa de la dignidad para electricidad; de telefonía móvil e internet, así como la realización de más operativos para enfrentar el narcotráfico y la aplicación de sanciones contra la especulación de precios.En este último tema, las organizaciones sociales demandan establecer precios mínimos y máximos de 44 productos básicos, mientras insiste en 13, descartando a los productos industrializados.Por su parte, los dirigentes indígenas consideran que las ferias productivas mensuales, planteadas por el Ejecutivo, no responden al pedido de estimular los mecanismos de compras públicas y ferias inclusivas para los sectores agrícolas, de la economía popular y solidaria y de la comunitaria.En su opinión, tampoco garantiza cupos mínimos ni mecanismos de perchaje en las cadenas comerciales.Al respecto, los sectores sociales no aceptan el establecimiento de un observatorio plurinacional de control y monitoreo de precios, ya que no hay precios de sustentación, ni máximos y mínimos.En la Mesa de fomento productivo se acordó el control de precios de varios productos, mientras la de focalización de subsidios a los combustibles continuará en sesión hasta el 12 de octubre.La Mesa Banca pública y privada cerró el pasado 18 de julio con un acuerdo para el beneficio a deudores con créditos productivos en la banca privada y pública.Las 5 mesas restantes se instalarán el próximo lunes hasta el 12 de octubre.

https://sputniknews.lat/20220906/indigenas-ai-cofan-y-waorani-de-ecuador-exigen-al-estado-que-cumpla-sentencias-1130151598.html

https://sputniknews.lat/20220905/ecuador-busca-crear-una-politica-audaz-en-la-regularizacion-de-migrantes-venezolanos-1130096991.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 paro nacional en ecuador (2022), ecuador, indígenas