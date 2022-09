https://sputniknews.lat/20220913/blinken-seduce-a-mexico-con-inversiones-en-tecnologia-y-traza-nueva-agenda-regional-1130416136.html

Blinken seduce a México con inversiones en tecnología y traza nueva agenda regional

Blinken seduce a México con inversiones en tecnología y traza nueva agenda regional

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La visita a México del jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, cambió el tono de la relación: rediseñó el futuro de... 13.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-13T21:15+0000

2022-09-13T21:15+0000

2022-09-13T21:15+0000

américa latina

méxico

eeuu

andrés manuel lópez obrador

antony j. blinken

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0d/1130417612_0:171:1500:1015_1920x0_80_0_0_bdb459b01dd8b25427242effc879cbe5.jpg

El secretario de Estado (canciller) propuso al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participar en un atractivo y multimillonario proyecto estadounidense de inversión en semiconductores, electromovilidad y telecomunicacionesEn el marco del encuentro anual del Diálogo Económico de Alto Nivel, la secretaria de Comercio de EEUU, Gina Raimondo, le invitó a la secretaría mexicana de Economía, Tatiana Clouthier al plan de Washington que trabaja en la inversión de 50.000 millones de dólares en el área de semiconductores.Ese proyecto le permitiría a la economía del país latinoamericano "crecer al doble de su ritmo actual", dijo al anunciar el atractivo ofrecimiento el canciller, Marcelo Ebrard.Blinken dijo a su turno que la Casa Blanca observa "muchas oportunidades por los avances realizados en ambos países: en EEUU con la Ley Chips y con la Ley de Reducción de la Inflación creo que tenemos nuevas perspectivas para avanzar aún más".La ley de Chips y Ciencia es la respuesta de Washington ante la escasez de semiconductores a escala global, debido a la pandemia y las rupturas en la cadena internacional de suministros, que afecta a la industria de productos tecnológicos.Cambio de agendaCarlos Heredia Zubieta, cofundador del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, foro plural sobre la política exterior mexicana, comentó en entrevista con Sputnik que "en el marco de la visita de Antony Blinken, el presidente López Obrador anunció que cambió de opinión".En efecto, el mandatario dijo que su discurso en el desfile militar del 16 de septiembre versará sobre la paz mundial y no sobre la soberanía energética y disputas con sus socios norteamericanos.¿Qué detonó el cambio de opinión?, se pregunta el especialista, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, donde ha dirigido las divisiones de estudios internacionales y de la realidad estadounidense.Menciona tres factores: "En primer lugar, él mismo mencionó una carta del presidente Joe Biden".El propio gobernante mexicano anunció: "Me envió una carta [Biden] con el propósito de que se mantenga la relación de respeto, que se sigan integrando nuestras economías, con el respeto a las soberanías de los dos países, una política de buena vecindad".En segundo lugar, dice el autor de numerosos libros y ensayos sobre la integración de América del Norte, "los asuntos mediáticos sí tienen un costo que el equipo técnico que está negociando; y tercero, todos funcionarios y los asesores le dicen si llegamos a un panel de solución de controversias vamos a perder", en el marco de los mecanismos del tratado de libre comercio (T-MEC).Ebrard respondió a una pregunta sobre las consultas solicitadas por Washington y Canadá sobre políticas energéticas mexicanas, que supuestamente afectarían a inversiones extranjeras en generación de energías renovables y distribución de combustibles.Aclaró que el objetivo de la reunión binacional no contemplaba el tema energético: "están en un proceso de diálogo y yo esperaría que se llegue a un acuerdo", respondió, y aclaró que no podía revelar más detalles porque la negociación es confidencialHeredia, quien se ha desempeñado como asesor en temas de América del Norte llega a la siguiente conclusión: parecería que las partes han llegado a lo que los diplomáticos llaman "agree to disagree".Es decir, han acordado "estar de acuerdo en estar en desacuerdo", fórmula de política exterior que ante un conflicto permite que las partes se toleren, pero jamás aceptan las posiciones opuestas.Los ecos de la visita¿Qué cambió la visita de Binken? El autor de varias obras sobre la relaciones norteamericanas responde: "Pasamos de la disputa sobre la política energética de México a la transición energética; y a la invitación de EEUU a la incorporación a la cadena de valores de semiconductores y electro movilidad".Sin embargo, aclara, ese giro radical en la controversia en materia energética y las inversiones de decenas de miles de dólares abre tres nuevas interrogantes:"Primero: ¿Va México realmente a emprender un cambio de paradigma y una transición energética de combustibles fósiles a energías limpias y renovables?", pregunta Heredia Zubieta.La segunda cuestión es: "¿Va México a cambiar su legislación para adaptar la aplicable a sus empresas estatales Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad al tratado comercial con EEUU y Canadá?Y en tercer lugar, cierra: "¿Va México realmente a hacer los cambios internos en la legislación y el Estado de derecho para que puedan materializarse esas prometidas inversiones?".Nuevo paradigmaLópez Obrador no respondió a esas preguntas cuando hizo el anuncio de los saldos de la agitada visita que en menos de 24 horas cambió la agenda binacional y regional.Prefirió ampliar el imaginario bolivariano y propuso a Blinken extender la integración comercial de América del Norte a todo el continente."Estamos a favor de la unidad de todo el continente americano", respondió a la mano extendida de BlinkenEl líder mexicano amplía la visión del prócer Simón Bolívar en el siglo XIX para América Latina y el Caribe, y propone que se construya un proceso como "cuando surgió primero la Comunidad Europea y se convirtió en Unión Europea"."Es el sueño de Bolívar pero integrando a Canadá y EEUU, toda América, queremos que se lleve a cabo la constitución de una región en el mundo", sentenció.

https://sputniknews.lat/20220808/la-guerra-por-los-chips-el-trasfondo-de-la-desesperacion-de-eeuu-por-china-y-taiwan-1129176629.html

https://sputniknews.lat/20220913/los-puntos-clave-de-la-mananera-de-amlo-del-13-de-septiembre-1130392716.html

https://sputniknews.lat/20220908/eeuu-pierde-la-brujula-en-america-latina-con-el-avance-de-la-izquierda-1130199520.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Víctor Flores García

Víctor Flores García

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Flores García

méxico, eeuu, andrés manuel lópez obrador, antony j. blinken, 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis