https://sputniknews.lat/20220913/europa-entra-en-panico-por-posible-corte-definitivo-del-gas-ruso-1130368713.html

Europa entra en pánico por posible corte definitivo del gas ruso

Europa entra en pánico por posible corte definitivo del gas ruso

Eliminar la 'dependencia' del gas ruso. Esa es la hoja de ruta que se ha trazado desde hace mucho tiempo la Unión Europea bajo el paraguas de diferentes... 13.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-13T06:00+0000

2022-09-13T06:00+0000

2022-09-13T06:00+0000

qué pasa

europa

rusia

gas

expectativas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1130368567_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_c496f26123aa4757163340601e18fa5b.jpg

Europa entra en pánico por posible corte definitivo del gas ruso Europa entra en pánico por posible corte definitivo del gas ruso

Como te digo una cosa, te digo la otraLa realidad es la única verdad. Lo dijo Aristóteles. Y parece que los países de la Unión Europea empiezan a darse cuenta de algo: una cosa son los discursos, las palabras alejadas de la realidad lanzadas al aire, y otra, cuando la realidad golpea en la cara llevándose por delante todas esas palabras.Otra frase que podría aplicarse a la actual situación de golpe de realidad que podría describir la actual situación de la importancia real del gas ruso en las economías del Viejo Continente, podría ser 'La letra, con sangre entra'.Lo inquietante es cuando esa letra entra con sangre a los ciudadanos de a pie, totalmente alejados de los interese políticos o personales que puedan tener los líderes de los diferentes países, los cuales muchas veces no coinciden con los intereses que sus ciudadanos necesitan que se defiendan.Tras los diferentes y más variopintos pregones de los líderes europeos, que se ciñen exclusivamente a los intereses, no propios, ni los de sus ciudadanos, sino de EEUU, es decir, la Casa Blanca, o lo que es lo mismo, sus lobbies, sobre la importancia de dejar de comprar gas ruso, finalmente están constatando que el sol no puede taparse con un dedo.Y así se desprende de unas declaraciones del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. "Nuestro país y Europa se están preparando para lo peor. Y lo peor, obviamente, es el cese total del suministro de gas ruso a Europa".¿Manipulación de líderes occidentales?Consultado acerca de si los discursos de los líderes europeos son contradictorios en este sentido, el analista internacional Alberto García Watson no dudó en afirmarse en estos conceptos."No tiene sentido estar haciendo alharacas y amenazas de no ceder ante el chantaje supuesto de Putin contra Europa, en el sentido de utilizar como herramienta 'represiva' se puede decir hasta cierto punto, o como utilización del gas como un arma contra Europa, cuando Europa es la que lleva ya varios meses buscando otras opciones de suministro de gas licuado, pero al mismo tiempo están rogando a Rusia de que no cierre el grifo del Nord Stream, como ha ocurrido en los pasados días por cuestión de mantenimiento, y que finalmente tenemos la noticia de que no va a volver a ser abierto ese grifo mientras se mantengan las sanciones", expresa Alberto García Watson.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

europa, rusia, gas, expectativas, аудио