La OPEP aumentó la producción de petróleo en agosto hasta 29,65 millones de b/d

MOSCÚ (Sputnik) — La producción de petróleo de la OPEP aumentó en 618.000 barriles diarios (b/d) en agosto con respecto a julio, hasta los 29,65 millones de... 13.09.2022, Sputnik Mundo

La OPEP dejó sin cambios su pronóstico de la producción de petróleo en los países fuera del bloque en 65,8 millones de barriles diarios en 2022, según el informe."La oferta de hidrocarburos por parte de los países no OPEP, en 2022, se estima que crecerá en 2,1 millones de barriles diarios, hasta 65,8 millones de barriles, lo que prácticamente no cambia en comparación con la anterior proyección", indicó la entidad.Según el pronóstico de la organización, un aumento importante de la producción en 2022 se podría registrar en Brasil, Canadá, China, Estados Unidos y Guyana, mientras que en Noruega y Tailandia la extracción de crudo caería.La OPEP también mantuvo invariable su estimación de la demanda mundial de petróleo en 2022 en 100,03 millones de barriles diarios.En cuanto a 2023, el organismo dejó en 1,7 millones de barriles diarios el aumento de la producción de crudo en los países no OPEP en 2023, lo que supone una extracción media de 67,5 millones de barriles diarios.De acuerdo con las estimaciones, el bombeo de crudo se elevaría en Brasil, Canadá, Estados Unidos, Guyana y Noruega, por el contrario, disminuirían, básicamente, en Azerbaiyán y Rusia.La demanda global de petróleo en 2023, según la organización, ascenderá a 102,73 millones de barriles diarios, índice que se mantiene sin cambios frente a la previsión de agosto."La demanda de petróleo en 2023 se verá respaldada por el desempeño económico estable de los principales países consumidores, así como una posible flexibilización de las restricciones impuestas por COVID-19 y la disminución de la incertidumbre geopolítica", apostilló la OPEP en su informe.

