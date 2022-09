https://sputniknews.lat/20220914/el-salvador-salio-fortalecido-luego-de-la-pandemia-del-covid-19-1130429918.html

"El Salvador salió fortalecido luego de la pandemia del Covid-19"

"El Salvador salió fortalecido luego de la pandemia del Covid-19"

Tras la constatación del primer caso de viruela del mono en el país centroamericano, el investigador salvadoreño Walter Fagoaga dialogó con GPS Internacional... 14.09.2022, Sputnik Mundo

El ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alabi, aseguró que el personal sanitario cuenta con la capacitación necesaria para atender la viruela del mono, cuyo primer caso en esta nación se confirmó recientemente. El funcionario informó el 30 de agosto en la noche la detección del primer caso en una mujer de 28 años que tuvo nexos con personas llegadas de EEUU.En este sentido, "la pandemia del Covid-19 enseñó muchas cosas y las lecciones más importantes atañen a la función pública, en cómo el Estado tiene que afrontar de manera sistemática estos procesos", sostuvo el investigador salvadoreño. Ello no sólo desde una visión netamente sanitaria, "sino mediante la integración de los diferentes instrumentos de emergencia para dar respuesta en estos casos", expresó. En este marco, "es importante que la política pública esté orientada a las medidas de prevención", añadió.Disminuye la violencia tras la implementación del Plan de Control TerritorialEn este marco, "tanto la gestión del Covid-19 así como las medidas en torno a seguridad ciudadana han sido los temas centrales en el debate político del país", indicó. Tras la inversión en infraestructura de salud, "el país tiene hoy mayores capacidades para hacer frente a diversos retos sanitarios", subrayó. Por su parte, "con el Plan de Control Territorial se lograron controlar diversas situaciones de violencia, reaccionando con todo el uso de la fuerza del Estado", concluyó Fagoaga.En Sputnik y M24 también estuvimos en contacto con la analista argentina Clara Sánchez, con quien dialogamos sobre los cambios en las relaciones internacionales de Birmaniatras el golpe de Estado.Birmania cada vez más lejos de OccidenteLas autoridades de Birmania expulsaron al encargado de negocios interino del Reino Unido, Pete Vowles, quien encabezaba la embajada británica en ese país desde 2021. Al respecto, "esto es una muestra más del rechazo que está teniendo el golpe militar en Birmania, lo cual va acompañado al encarcelamiento de la ex embajadora birmana en Gran Bretaña", expresó Sánchez.Este asunto muestra que "la cúpula militar no va a ceder su política de poner orden institucional a su modo", aseveró la especialista en asuntos del Sudeste Asiático. En cuanto al posicionamiento de política exterior del país, "el régimen está cada vez más cerrado y con menos contacto con el exterior, pese a que se permitió el ingreso de una enviada especial de la ONU", expresó. No obstante ello, "todavía hoy no hay un informe oficial sobre la situación en Birmania", concluyó Sánchez.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre cooperación internacional en asuntos de desarrollo sostenible.Acariciando el golpeEn el cierre cultural, estuvimos en contacto el realizador audiovisual Fernando Dachdje, con quien dialogamos sobre el bio documental "Martín Carrizo - Acariciando el golpe", el cual se proyectará el próximo 23 de setiembre en la sala Florencio Sánchez, en el cerro de Montevideo.Medios y propaganda en las AméricasEn M24 también estuvimos en contacto con el escritor Jorge Majfud, con quien dialogamos sobre el rol de los medios en el marco de las relaciones interamericanas.

